Estudiantes le avisan a Sheinbaum que no han recibido beca Benito Juárez durante evento en Guanajuato y ella ‘apura’ a funcionario

Los estudiantes reprocharon que no han recibido el pago correspondiente a la beca. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vivió un momento incómodo al cuestionar a estudiantes beneficiarios de la beca Benito Juárez, sobre la entrega del apoyo económico, durante la inauguración del Bachillerato Nacional, plantel León, en Guanajuato.

Durante el evento, la mandataria preguntó a los estudiantes si ya recibieron el pago de dicha beca, a lo que los menores de edad respondieron que no, a pesar de que ya están registrados en el programa social e incluso, la mayoría cuenta con su tarjeta del Banco del Bienestar.

-¿Ya tienen todos la beca Benito Juárez?

-“No”, gritaron los estudiantes.

Ante esto, Sheinbaum Pardo le instruyó a una funcionaria preguntarle en ese momento a Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, cuándo se realizará el depósito y la entrega de las tarjetas a los estudiantes que aún no cuentan con esta.