Estudiantes le avisan a Sheinbaum que no han recibido beca Benito Juárez durante evento en Guanajuato y ella ‘apura’ a funcionario

La presidenta instruyó que el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar defina una fecha para el depósito del apoyo

Los estudiantes reprocharon que no han recibido el pago correspondiente a la beca. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vivió un momento incómodo al cuestionar a estudiantes beneficiarios de la beca Benito Juárez, sobre la entrega del apoyo económico, durante la inauguración del Bachillerato Nacional, plantel León, en Guanajuato.

Durante el evento, la mandataria preguntó a los estudiantes si ya recibieron el pago de dicha beca, a lo que los menores de edad respondieron que no, a pesar de que ya están registrados en el programa social e incluso, la mayoría cuenta con su tarjeta del Banco del Bienestar.

-¿Ya tienen todos la beca Benito Juárez?

-“No”, gritaron los estudiantes.

Ante esto, Sheinbaum Pardo le instruyó a una funcionaria preguntarle en ese momento a Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, cuándo se realizará el depósito y la entrega de las tarjetas a los estudiantes que aún no cuentan con esta.

