Ángela Aguilar y Nodal pierden sus nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026, mientras Cazzu y Belinda celebran

A la lista de perdedores también se sumaron Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar, quienes tampoco se llevaron estatuillas

Belinda y Cazzu triunfaron en
Belinda y Cazzu triunfaron en Premio Lo Nuestro 2026, no así Nodal y Ángela Aguilar. Fotos: @belindapop, @angela_aguilar, @nodal

La historia mediática que ha rodeado a Cazzu, Ángela Aguilar, Christian Nodal y Belinda sumó un nuevo capítulo en Premio Lo Nuestro 2026: mientras Nodal y Ángela no lograron convertir sus nominaciones en premios, Cazzu y Belinda sí figuraron entre las ganadoras de la noche, avivando la conversación que desde hace meses sigue a los cuatro artistas.

No han sido días fáciles para Ángela Aguilar y Christian Nodal. Apenas una semana antes de la gala, la pareja quedó en medio de un enfrentamiento armado en Zacatecas, lo que obligó a su resguardo y posterior evacuación bajo escolta policial. A este episodio de tensión se sumó un revés legal para Nodal, quien recientemente perdió a su equipo de abogados en la demanda que mantiene contra Universal Music, situación que ha complicado aún más su panorama personal y profesional en medio de la presión mediática.

En este contexto, la expectativa sobre su desempeño en Premio Lo Nuestro 2026 era especialmente alta. Tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal llegaban a la ceremonia con múltiples nominaciones en las categorías más relevantes de la música mexicana, por lo que el desenlace ya está dando de qué hablar en redes.

Noche sin premios para la dinastía Aguilar y Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal perdieron en todas las categorías donde competían. (Instagram)

Ángela Aguilar partía como una de las favoritas con cuatro nominaciones:

  • Mejor combinación femenina (“Maldita Primavera” junto a Yuri)
  • Colaboración del Año – Pop (“Abrázame” con Felipe Botello y El Sonoro Rugir)
  • Artista Femenina del Año – Música Mexicana
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año (“Nadie Se Va Como Llegó”)

Sin embargo, la cantante no logró alzarse con ningún premio.

En Mejor combinación femenina, el reconocimiento fue para “Brujería” de Yuridia y Majo Aguilar, su prima. En Colaboración del Año – Pop, el galardón fue para “Bésame” de Alejandro Sanz & Shakira. En Canción Mariachi/Ranchera del Año, el premio se lo llevó “Sin Llorar” de Yuridia, y en Artista Femenina del Año – Música Mexicana, el triunfo también fue para Majo Aguilar.

Por su parte, Christian Nodal contaba con cuatro nominaciones:

  • Artista Masculino del Año – Música Mexicana
  • Canción del Año – Música Mexicana por “El Amigo”
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amé”
  • Álbum del Año – Música Mexicana por “¿Quién + como yo?”

El premio a Canción del Año – Música Mexicana fue para “El Amor de Mi Herida” de Carín León, Canción Mariachi/Ranchera del Año fue para “Sin Llorar” de Yuridia y Álbum del Año – Música Mexicana lo ganó también Yuridia con “Sin Llorar”.

Pepe y Leonardo Aguilar también
Pepe y Leonardo Aguilar también perdieron. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

Otros dos de los Aguilar, el papá y el hermano de Ángela, también estaban nominados:

  • Pepe Aguilar compitió en Artista Masculino del Año – Música Mexicana y Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Cuídamela Bien”.
  • Leonardo Aguilar fue nominado en Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amémonos De Nuevo” junto a Lupita Infante.

Tampoco lograron premio alguno, pese a la expectativa generada por la histórica presencia de la dinastía en las ternas.

Victoria para Cazzu, Belinda y Majo Aguilar

En contraste, la argentina Cazzu fue una de las grandes ganadoras de la noche. Se llevó el premio a Artista Pop Femenina del Año y también a Canción del Año – Pop por “Con Otra”, ganándole a figuras como Aitana, Elena Rose, Emilia, Gloria Trevi, Kenia Os, Laura Pausini, Shakira y Yami Safdie en las ternas femeninas, y superando en la categoría de canción pop a artistas como Maluma, Ha*Ash, Sebastián Yatra, Reik, Alejandro Sanz, Emilia, Shakira y Morat.

Cazzu y Belinda triunfaron en
Cazzu y Belinda triunfaron en la edición de 2026. (Instagram: Belinda)

Belinda, con una sola nominación, triunfó en la categoría Colaboración del Año – Música Mexicana junto a Natanael Cano por “300 Noches”.

Majo Aguilar fue la gran sorpresa, al ganar en las dos categorías donde estaba nominada: Artista Femenina del Año – Música Mexicana y Mejor combinación femenina por “Brujería”, interpretada junto a Yuridia.

La ausencia de Ángela, Nodal, Pepe y Leonardo Aguilar, así como de Cazzu y Belinda en la gala de los Premio Lo Nuestro 2026, resultó notoria. Solo Majo Aguilar estuvo presenta para recibir sus galardones.

Lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

  • Artista Femenina del Año – Música Mexicana: Majo Aguilar
  • Mejor combinación femenina: “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
  • Álbum del Año – Música Mexicana: “Sin Llorar” – Yuridia
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año: “Sin Llorar” – Yuridia
  • Artista Pop Femenina del Año: Cazzu
  • Canción del Año – Pop: “Con Otra” – Cazzu
  • Colaboración del Año – Música Mexicana: “300 Noches” – Belinda & Natanael Cano
  • Colaboración del Año – Pop: “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
  • Canción del Año – Música Mexicana: “El Amor de Mi Herida” – Carín León
  • Artista Masculino del Año – Música Mexicana: Carín León
  • Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock: HaAsh
  • Álbum del Año – Pop: “Ya Es Mañana” – Morat
  • Colaboración del Año – Pop/Urbano: “Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo
  • Artista Premio Lo Nuestro del Año: Bad Bunny
  • Álbum del Año – Urbano: “Ferxxo Vol X: Sagrado” – Feid
  • Artista Revelación del Año Masculino: Roa
  • Artista Revelación del Año Femenino: Camila Fernández
  • Canción del Año – Pop/Balada: “Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo
  • Álbum del Año – Tropical: “Natti Natasha En Amargue” – Natti Natasha
  • Colaboración del Año – Tropical: “Café con Ron” – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
  • Artista del Año – Tropical: Romeo Santos
  • Mejor Canción Dembow: “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
  • Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano: “Bum Bum” – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
  • Canción Banda del Año: “El Beneficio de la Duda” – Grupo Firme
  • Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana: Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
  • Colaboración “Crossover” del Año: “Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves
  • Tour del Año: “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” – Shakira
  • Canción del Año – Pop/Rock: “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
  • Canción del Año – Urbano: “Latina Foreva” – Karol G
  • Artista Pop Masculino del Año: Maluma
  • AfroBeat del Año: “Soleao” – Myke Towers & Quevedo
  • Mejor Canción de Música Cristiana: “Sonríele” – Daddy Yankee
  • Álbum del Año: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
  • Artista Femenina del Año – Urbano: Karol G
  • Canción del Año: “DTMF” – Bad Bunny
  • Canción Norteña del Año: “Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
  • Fusión Música Mexicana del Año: “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
  • Mejor ‘EuroSong’ – Pop/Urbano: “6 De Febrero” – Aitana

