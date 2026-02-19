“Yo le creo a la presidenta”: Kenia López Rabadán sobre “borrador” filtrado de reforma electoral y desestimado por Sheinbaum

Kenia López Rabadán confió en que el borrador que ha circulado sobre la reforma electoral no sea la reforma final como lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: Cámara de Diputados)

La tarde de este 19 de febrero durante un encuentro con medios de comunicación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, abordó el debate nacional sobre la reforma electoral tras la reciente filtración de un supuesto borrador.

La legisladora expresó confianza en la aclaración ofrecida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien desestimó el documento como propuesta oficial del Ejecutivo. Esta declaración se da en medio de crecientes expectativas sobre el contenido final de una iniciativa que redefinirá las reglas del sistema político mexicano.

Kenia López Rabadán respalda la postura presidencial

Cuestionada sobre el contenido del borrador difundido por diversos medios, Kenia López Rabadán celebró que dicho texto no represente la iniciativa real. “Yo le creo a la Presidenta, qué bueno que no es ese documento porque lo que demuestra, o demostraba, es que lo que quieren es lastimar a la oposición, lastimar a los partidos con un pretexto de dinero, tratar de callar las voces de distintos partidos en términos presupuestales, disminuir la representación y, evidentemente, afectar a las minorías”, afirmó la diputada.

López Rabadán insistió en que el documento omitía asuntos prioritarios para la integridad democrática, tales como:

El combate al financiamiento ilícito en campañas políticas.

Mecanismos para frenar la influencia del crimen organizado en elecciones.

Garantías para proteger a la ciudadanía frente a amenazas relacionadas con programas sociales.

Kenia López Rabadán confío en el planteamiento de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora subrayó: “Qué bueno que esa no es la iniciativa porque tampoco, por cierto, se decía nada de cómo garantizar a los mexicanos que nadie los puede amenazar con perder un programa social si votan por tal o cual partido. Así es que qué bueno que esa no es la iniciativa y esperemos la buena, y esperemos que la buena sea buena para los mexicanos”.

Participación juvenil: impacto de la reforma y trabajo legislativo

En el marco de la conferencia “La agenda parlamentaria y los retos de la representación política en México” en el ITAM, Kenia López Rabadán enfatizó la importancia de acercar los temas parlamentarios a los jóvenes. Según la legisladora, lo que se discute en la Cámara de Diputados influye directamente en las vidas de las nuevas generaciones y sus familias.

“Es muy importante que la Cámara de Diputados se acerque a los jóvenes para transmitirles qué estamos haciendo desde el espacio legislativo (…) lo que se discute en la Cámara de Diputados va a impactar a los jóvenes, a sus papás, a sus mamás, a sus familias”, expresó.

Durante su intervención, la diputada recalcó que:

El involucramiento juvenil es esencial para fortalecer la democracia .

Informar a los jóvenes sobre los procesos legislativos les permite tomar posiciones políticas fundamentadas.

Los espacios de diálogo con estudiantes abren la posibilidad de construir ciudadanía activa y responsable.