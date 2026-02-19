México

Vacaciones de Semana Santa 2026: cuándo empiezan, según el calendario oficial de la SEP

Estas festividades religiosas se caracterizan por ser una expresión viva de la diversidad cultural y social del país

Estudiantes de la SEP se preguntan cuándo iniciarán las vacaciones de Semana Santa en Mexico. Crédito: Cuartoscuro.

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentran entusiasmados por el inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Además de los festejos que se realizan en estas festividades religiosas en todo el país, muchos de ellos aprovechan para salir de vacaciones, ir a la playa y demás.

Por ello, alumnas y alumnos de nivel básico en el país se preguntan cuándo iniciará el periodo vacacional de Semana Santa.

La SEP adelantó que será en el mes de marzo cuando comience este periodo vacacional debido a una fecha en particular.

¿Cuándo iniciará el periodo vacacional se Semana Santa para estudiantes de la SEP?

De acuerdo con información de la SEP y de su calendario oficial, el periodo vacacional de Semana Santa comenzará el lunes 30 de marzo y finalizará el viernes 10 de abril de este 2026.

Cabe destacar que los estudiantes podrán gozar de un día extra, debido a que en el mes de marzo también se realizará la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Para el mes de marzo, el viernes 27 se realizará la junta de CTE, por lo que las actividades académicas se van a suspender.

En conclusión: las vacaciones de Semana Santa comenzarán el viernes 27 de marzo y finalizarán el viernes 10 de abril para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Las vacaciones de Semana Santa comenzarán desde el viernes 27 de marzo para estudiantes de la SEP. Crédito: Cuartoscuro.

Importancia de la Semana Santa en México

La Semana Santa en México es una de las celebraciones religiosas más relevantes y arraigadas en la cultura nacional. Este periodo, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y congrega a millones de fieles en todo el país.

La importancia de la Semana Santa radica en su profundo significado espiritual para la comunidad católica, que representa la mayor parte de la población mexicana.

Durante estos días, numerosas ciudades y pueblos organizan procesiones, representaciones teatrales y actos litúrgicos que evocan los diferentes momentos de la Pasión de Cristo.

Destacan eventos como la representación de la Pasión en Iztapalapa, en la Ciudad de México, considerada una de las más grandes y emblemáticas de América Latina.

La Semana Santa en México no solo es un tiempo de reflexión espiritual, sino también una expresión viva de la diversidad cultural y social del país. Crédito: Cuartoscuro

Estas manifestaciones reflejan la devoción religiosa y la tradición comunitaria, además de fortalecer la identidad cultural de las regiones donde se llevan a cabo.

La Semana Santa también tiene un impacto social y económico significativo. Muchas familias aprovechan el periodo vacacional para reunirse y viajar, lo que impulsa el turismo interno y la actividad comercial en destinos turísticos y ciudades con celebraciones tradicionales.

Así, la Semana Santa en México no solo es un tiempo de reflexión espiritual, sino también una expresión viva de la diversidad cultural y social del país.

