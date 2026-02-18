Más marxista que Marx | Nadia López aclara vínculo con Peña Nieto: “Siempre he sido de izquierda”

Nadia López afirmó que "siempre" ha apoyado al movimiento de izquierda. | Jovani Pérez

Nadia López García, quien esta semana fue nombrada directora de Materiales Didácticos de la Secretaria de Educación Pública (SEP), en sustitución de Marx Arriaga, aclaró su vínculo con el expresidente priista, Enrique Peña Nieto.

Esto, luego de que tras su nombramiento se difundió en redes sociales una foto de ella con el exmandatario y un video en el que reconoce su trabajo con la juventud en México durante su sexenio.

En su cuenta de X, la funcionaria federal indicó que la fotografía de ella y Peña Nieto fue tomada durante la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, en el que ella fue reconocida con la distinción Fortalecimiento a la Cultura Indígena.

Precisó que en ese entonces ella tenía 25 años y aseguró que el haber participado en dicho evento no la identifica como simpatizante del movimiento de derecha, pues “por el contrario”, su convicciones siempre han sido de izquierda.

“La foto que se está utilizando para vincularme con Peña Nieto corresponde a la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, cuando tenía 25 años. Ello no me identifica con proyectos neoliberales ni de derecha. Por el contrario, mis convicciones siempre han sido de izquierda”, escribió en la red social.

¿Qué le dijo Nadia López García a Peña Nieto en 2018?

En el video que se difundió de su participación en la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, en el que recibió el reconocimiento por Fortalecimiento a la Cultura Indígena, Nadia López dijo sentirse honrada y reconoció la labora del exmandatario con la juventud.

En un comunicado sobre dicho evento, el gobierno de Peña Nieto señaló que en su discurso, López García afirmó que “aunque hemos pasado por múltiples obstáculos económicos, sociales, culturales, estamos aquí diciéndole a México: sí se puede”.

Al entonces presidente Enrique Peña Nieto, le expresó: “Tenga la seguridad de que hoy usted ha sembrado en esta generación la semilla para que en México crezcan todos nuestros sueños. No nos vamos a rendir”.

“Quienes hoy recibimos este premio”, agregó, “agradecemos a las personas, organizaciones e instituciones que en nuestro camino han tenido la mano. Nuestros caminos no han sido fáciles, pero en el dolor también ha florecido nuestro valor”.

Agregó que “hoy recibimos el Premio Nacional de la Juventud, la máxima distinción que en nuestro país se concede a las y los jóvenes cuyas trayectorias sirven de ejemplo e inspiración para la sociedad y, sobre todo, para las más de 39 millones de personas jóvenes en México”.

Asimismo, destacó que “aquí frente a ustedes, estamos hombres y mujeres de edades diferentes, de historias y geografías distintas con diversas metas y proyectos, pero con un mismo propósito: hacer de México una Nación en la que todos nuestros sueños puedan caber”.

A los jóvenes galardonados, los exhortó a seguir trabajando, ser valientes y honestos, que la palabra rendirse no está en nuestra mente ni corazón”, y les pidió que “apoyemos a otros, como nos apoyaron a nosotros y, sobre todo, no dejemos de soñar, porque con constancia y dedicación todo sueño puede alcanzarse. Soñemos juntos en distintas lenguas, por un México más justo, más libre y más incluyente”.

Nadia López García fue reconocida en el Premio Nacional de la Juventud 2018, durante el sexenio de Peña Nieto. | Captura de pantalla