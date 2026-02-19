Reforma sobre abuso sexual se centra en el consentimiento, fue aprobada por diputados

La Cámara de Diputados envió a Sheinbaum el decreto por el que se aprobó la reforma al Código Penal Federal sobre abuso sexual. (Jovani Pérez / Infobae México)

Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma clave impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La nueva legislación redefine el concepto de abuso sexual y fija el consentimiento como elemento central, cerrando la puerta a interpretaciones que históricamente han perpetuado la impunidad y la revictimización.

Este avance responde a reclamos sociales y a la urgencia de adecuar la justicia a realidades que han marcado a miles de víctimas en el país, cabe destacar que el dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para la publicación correspondiente

Consentimiento explícito: columna vertebral de la reforma

El pleno de San Lázaro avaló la modificación de los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal. Según el diputado Julio César Moreno Rivera, se trata de “un cambio profundo, necesario y urgente”.

La nueva redacción deja atrás ambigüedades: cualquier acto sexual sin consentimiento, incluyendo tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales. será considerado abuso sexual.

La normativa destaca que el consentimiento debe ser libre, voluntario y plenamente válido. No podrá considerarse que una persona ha consentido si su voluntad fue anulada por violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, abuso de autoridad o situaciones de vulnerabilidad. El texto legal es enfático: “El silencio, la pasividad o la falta de resistencia física jamás podrán interpretarse como consentimiento”.

Diputados avalaron por unanimidad el dictamen sobre abuso sexual, el cual fue impulsado por Sheinbaum. (Foto: Cámara de Diputados)

El delito de abuso sexual se perseguirá de oficio, sin que sea indispensable la denuncia de la víctima. Esta precisión elimina vacíos legales y protege a quienes, paralizadas por el miedo, no pudieron resistir ni gritar.

Acercan legislación a realidad social

La reforma fortalece la certeza jurídica y otorga reglas claras a autoridades y víctimas. El Estado mexicano asume la responsabilidad de investigar estos delitos sin depender exclusivamente de la denuncia, alineando la legislación con estándares internacionales de derechos humanos y autodeterminación sexual.

Moreno Rivera enfatizó la dimensión social del cambio, ya que detrás de la discusión subsisten historias de personas agredidas en espacios públicos, niñas y adolescentes forzadas a soportar actos que vulneraron su integridad, y víctimas cuyo silencio fue manipulado en su contra. A su juicio, la reforma corrige una injusticia histórica y acerca la ley a la realidad social.

Reforma sobre abuso sexual responde a demanda legítima

La diputada Vences Valencia sintetizó los principales logros de la reforma en cinco puntos:

Definición ampliada de abuso sexual, incorporando tocamientos, caricias y exhibiciones sexuales explícitas.

Consentimiento como eje central , invalidado por cualquier forma de violencia, engaño, abuso de confianza o poder.

Persecución de oficio del delito, sin depender de la denuncia de la víctima.

Ajuste en las penas : sanción de tres a siete años, reparación integral del daño y cursos obligatorios con perspectiva de género.

Nuevas agravantes: abuso de poder, uso de sustancias para anular la voluntad y reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad.

Vences Valencia recalcó que la reforma responde a una demanda legítima: “Que las mujeres puedan vivir con dignidad, respeto y libres de todo tipo de injusticias”. El cambio armoniza la legislación mexicana con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, garantizando mayor protección y justicia para las víctimas.