Salud preventiva: cómo acceder a jornadas gratuitas de detección oportuna como el papanicolaou en tu trabajo

Salud ocupacional preventiva: cómo acercar servicios de detección oportuna a colaboradoras como el papanicolaou

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por tumores malignos entre mujeres en México. La detección oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento efectivo y una etapa avanzada de la enfermedad.

El programa de CIMA se desarrolla en diferentes estados y está enfocado en acercar servicios preventivos a sus colaboradoras. La iniciativa contempla jornadas de Papanicolaou gratuitas, además de capacitaciones periódicas para fortalecer la educación en salud y la prevención.

El cáncer cervicouterino, segunda causa de muerte por tumores en mujeres

El conglomerado mexicano CIMA acerca servicios de salud preventiva a sus colaboradoras mediante jornadas gratuitas de detección oportuna como el Papanicolaou, una estrategia que busca reducir la brecha de acceso a estudios ginecológicos esenciales y fortalecer la cultura de autocuidado en el entorno laboral.

A partir de la alianza con Fundación CIMA Chihuahua, A.C., la compañía implementa un modelo de atención que incluye una unidad médica móvil para realizar pruebas de detección de cáncer cervicouterino directamente en los centros de trabajo. Este esquema elimina obstáculos como el costo, el tiempo y la distancia, que suelen impedir a muchas mujeres acceder a estos servicios, de acuerdo con la información difundida por la empresa.

El conglomerado mexicano CIMA acerca servicios de salud preventiva a sus colaboradoras mediante jornadas gratuitas de detección oportuna como el Papanicolaou (RS)

Unidad médica móvil facilita el acceso a estudios ginecológicos

A través de una unidad médica móvil, el programa permite que las colaboradoras accedan al estudio de Papanicolaou sin tener que desplazarse fuera de su centro de trabajo. Esta medida responde a una problemática frecuente: la falta de tiempo y recursos económicos que afecta la asistencia a consultas médicas preventivas.

El CEO de CIMA, Teddy Martínez, señala: “El bienestar de nuestras colaboradoras es una prioridad. Detrás de cada una hay una historia, una familia y un proyecto de vida. Con esta iniciativa queremos acercar servicios de salud esenciales y fomentar una cultura de prevención que realmente marque una diferencia en su calidad de vida”.

Capacitación y expansión a más estados

El programa no se limita a la atención médica. También incluye capacitaciones a lo largo del año para sensibilizar y educar a las colaboradoras sobre la importancia de la detección temprana del cáncer cervicouterino y otros cuidados de la salud femenina.

Desde su arranque en Chihuahua, CIMA proyecta expandir el modelo a sus operaciones en Oaxaca, Aguascalientes y Nuevo León, con el objetivo de beneficiar a más colaboradoras y sus familias.

Unidad médica móvil facilita el acceso a estudios ginecológicos UNAM

Empresas pueden reducir barreras de acceso a la salud preventiva

La experiencia de CIMA muestra que el acercamiento de servicios de salud preventiva al entorno laboral puede ser un factor determinante para la detección oportuna de enfermedades. La eliminación de barreras como el costo, el traslado y la falta de información contribuye a que más mujeres accedan a estudios preventivos.

El cáncer cervicouterino es prevenible cuando se detecta a tiempo. La participación activa de empresas en la salud de su personal puede incidir en indicadores nacionales de mortalidad.