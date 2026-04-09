México

Diputados de MC llevan chapopote al Congreso para exigir respuestas por derrame en el Golfo

Diputados de Movimiento Ciudadano exhiben restos de hidrocarburo en San Lázaro y piden explicaciones a Pemex

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Las demandas de los representantes incluyen comparecencias y programas de apoyo tras la afectación de más de seiscientos kilómetros de litoral y comunidades que enfrentan una crisis económica sin atención institucional. (Infobae-Itzallana)
Las demandas de los representantes incluyen comparecencias y programas de apoyo tras la afectación de más de seiscientos kilómetros de litoral y comunidades que enfrentan una crisis económica sin atención institucional. (Infobae-Itzallana)

Mientras las autoridades guardan silencio, el chapopote sigue llegando a las costas. Eso fue lo que dos diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) quisieron dejar claro este lunes en el pleno de la Cámara de Diputados: presentaron ante sus colegas legisladores una cubeta con hidrocarburo extraído directamente de la Barra de Chachalacas, en Veracruz, como evidencia del derrame de hidrocarburos que desde marzo de 2026 afecta el Golfo de México y que, denuncian, sigue sin una respuesta gubernamental a la altura.

Más de 630 kilómetros de litoral contaminados

Los legisladores Sergio Gil y Laura Ballesteros advirtieron que las afectaciones del derrame se extienden por más de 630 kilómetros de litoral, con presencia confirmada de hidrocarburos en al menos 13 municipios de Veracruz, desde la Laguna de Tamiahua hasta Paraíso, Tabasco.

El impacto no es solo ambiental. Las comunidades costeras que dependen de la pesca y el turismo enfrentan una emergencia económica que, hasta ahora, no ha sido atendida con programas concretos de apoyo.

La presentación de evidencia por parte de los legisladores busca que las autoridades federales informen sobre las investigaciones y establezcan medidas de apoyo para mitigar las consecuencias en los sectores pesquero y turístico.
La presentación de evidencia por parte de los legisladores busca que las autoridades federales informen sobre las investigaciones y establezcan medidas de apoyo para mitigar las consecuencias en los sectores pesquero y turístico.

¿Qué piden los diputados?

A través de un punto de acuerdo presentado ante el pleno, los legisladores de MC plantearon tres exigencias puntuales:

  • Que la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, comparezca ante la Cámara para informar sobre la investigación, los responsables identificados y las posibles sanciones por el derrame.
  • Que la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Economía pongan en marcha programas emergentes de apoyo económico para pescadores, prestadores de servicios turísticos y comunidades afectadas.
  • Que la Secretaría de Marina, Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rindan un informe detallado sobre las acciones de contención, limpieza y remediación implementadas hasta la fecha.
El prolongado impacto de hidrocarburos sobre más de 630 kilómetros de litoral mexicano plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para enfrentar riesgos ambientales y proteger las economías costeras dependientes del mar.
El prolongado impacto de hidrocarburos sobre más de 630 kilómetros de litoral mexicano plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para enfrentar riesgos ambientales y proteger las economías costeras dependientes del mar.

“Un riesgo significativo para la biodiversidad marina”

La diputada Laura Ballesteros fue directa al señalar que el derrame representa un riesgo significativo para la biodiversidad marina, los ecosistemas costeros y las actividades económicas de la región, en particular la pesca y el turismo, dos sectores que sostienen la economía de miles de familias veracruzanas.

La imagen de una cubeta con chapopote en el corazón del Poder Legislativo fue la forma en que MC eligió sacudir la conciencia de un Congreso que, según los legisladores, no ha dimensionado la gravedad de lo que ocurre en las costas del país.

La pregunta que queda sobre la mesa es si las autoridades responsables responderán antes de que el daño sea irreversible.

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