México

¿Qué se necesita para vacunarse contra el sarampión en la CDMX? Estos son los requisitos

Las autoridades mexicanas consideran que la aplicación puntual de la vacuna es el método más efectivo para prevenir la aparición de brotes de sarampión

Guardar
Las autoridades mexicanas consideran que
Las autoridades mexicanas consideran que la aplicación puntual de la vacuna es el método más efectivo para prevenir la aparición de brotes de sarampión. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Salud de México estableció los requisitos para acceder a la vacuna contra el sarampión en la Ciudad de México durante 2026, con el objetivo de reforzar la protección ante el aumento de casos en el país.

Requisitos para la vacunación

La Secretaría de Salud informó que la aplicación gratuita de la vacuna contra el sarampión forma parte del esquema nacional y se encuentra disponible en la red de unidades médicas públicas de la Ciudad de México. Para recibirla es posible que se soliciten los siguientes documentos:

  • Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar o equivalente en caso de los adultos)
  • CURP (Clave Única de Registro de Población) impresa o digital
  • Cartilla Nacional de Salud (en caso de contar con ella)

Cabe señalar que la Secretaría de Salud aclaró que el acceso a la vacuna no se ve condicionado por la presencia de tratamientos como antibióticos, salvo si existe enfermedad grave o fiebre alta.

Decenas de personas acudieron al
Decenas de personas acudieron al módulo de vacunación instalado en la explanada del Palacio de Bellas Artes para vacunarse contra el sarampión, enfermedad que ha cobrado la vida de una menor en la capital del país y que registra más de 9 mil contagios en todo el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Esquema de aplicación y grupos prioritarios

El esquema nacional contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas. La primera dosis corresponde a los niños de un año y la segunda debe aplicarse al ingresar al ciclo escolar, alrededor de los seis años. Para quienes nacieron desde julio de 2020, la segunda dosis se adelanta a los 18 meses. La autoridad sanitaria considera que quienes recibieron ambas dosis cuentan con una protección adecuada.

En casos excepcionales, como la presencia de brotes importados, se recomienda vacunar a lactantes de entre seis y once meses, con una segunda dosis posterior al ingreso escolar. Para adolescentes y adultos sin antecedentes de vacunación o con esquema incompleto, la recomendación es aplicar la vacuna doble viral (SR).

La vacunación oportuna facilita la
La vacunación oportuna facilita la protección ante un posible brote de sarampión en la Ciudad de México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Medidas adicionales y recomendaciones contra el sarampión

Las autoridades subrayaron la importancia de la inmunización oportuna para evitar cadenas de transmisión. El sarampión, descrito por la Facultad de Medicina de la UNAM como una de las enfermedades más contagiosas, requiere atención rápida ante la aparición de síntomas. El uso de cubrebocas y el aislamiento domiciliario constituyen medidas complementarias para limitar la propagación. Los síntomas iniciales suelen presentarse entre 10 y 14 días después del contacto con el virus, afectando principalmente a niños y requiriendo atención inmediata para evitar brotes.

El proceso de vacunación en la CDMX se mantiene activo en centros de salud y jornadas especiales, con énfasis en menores de edad, adultos jóvenes y personas que no pueden comprobar su esquema completo.

Temas Relacionados

sarampiónvacunascdmxmexico-noticias

Más Noticias

Congreso y alcaldías establecen acuerdos por la protección animal en CDMX

La reunión está orientada a promover nuevas propuestas para expedir la Ley de Albergues y Refugios

Congreso y alcaldías establecen acuerdos

Clima en CDMX hoy 19 de febrero: activan alerta amarilla por temperaturas de hasta 32°C

La Ciudad de México activó alerta amarilla por calor ante pronósticos para 13 alcaldías

Clima en CDMX hoy 19

Se registra sismo en Michoacán

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Michoacán

Horarios y ubicaciones de los módulos nocturnos de vacunación contra el sarampión en CDMX

Niños, trabajadores de la salud y personas sin comprobante de vacunación pueden acudir a los módulos nocturnos instalados en la CDMX

Horarios y ubicaciones de los

Colectivo Madres Buscadoras de Sonora se suma a acciones para localizar a Nancy Guthrie

El colectivo difundió la ficha de búsqueda de Nancy Guthrie tras recibir una solicitud de apoyo de presuntos familiares de la ciudadana estadounidense

Colectivo Madres Buscadoras de Sonora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA señala

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

Sentencian a dos hombres por transportar más de 30 migrantes extranjeros en una camioneta en Oaxaca

Cae “El Mapache” en Mazatlán, operador del Cártel de Sinaloa que se escapó en el Culiacanazo

EEUU destaca decomiso de más de 4 mil armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel reaparece con nuevo

Graco Sendel reaparece con nuevo personaje en “El Renacer de la Luna” tras éxito en “Doménica Montero”

Poncho de Nigris enfurece contra los ‘therians’ y pide que dejen en paz a la sociedad: “Gente trastornada”

Carin León reacciona a las críticas ante una supuesta colaboración con Ángela Aguilar: “No tengo tiempo”

Hijo de Paquita La del Barrio pone a la venta ‘Casa Paquita’, emblemático bar de la artista en la Guerrero

¿Seguirá cobrando? Este es el sueldo de Sergio Mayer, diputado que pidió licencia para entrar a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Luis García asegura que México

Luis García asegura que México no tendrá problemas con Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026: “Lo malos que son”

José Ramón Fernández revela cuál sería su alineación ideal para la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial 2026

Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?

Christian Martinoli regresa a narrar tras problemas de salud

El Estadio Universitario sería sede de entrenamiento para el Mundial 2026