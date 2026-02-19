¿Qué se necesita para vacunarse contra el sarampión en la CDMX? Estos son los requisitos

Las autoridades mexicanas consideran que la aplicación puntual de la vacuna es el método más efectivo para prevenir la aparición de brotes de sarampión. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Salud de México estableció los requisitos para acceder a la vacuna contra el sarampión en la Ciudad de México durante 2026, con el objetivo de reforzar la protección ante el aumento de casos en el país.

Requisitos para la vacunación

La Secretaría de Salud informó que la aplicación gratuita de la vacuna contra el sarampión forma parte del esquema nacional y se encuentra disponible en la red de unidades médicas públicas de la Ciudad de México. Para recibirla es posible que se soliciten los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar o equivalente en caso de los adultos)

CURP (Clave Única de Registro de Población) impresa o digital

Cartilla Nacional de Salud (en caso de contar con ella)

Cabe señalar que la Secretaría de Salud aclaró que el acceso a la vacuna no se ve condicionado por la presencia de tratamientos como antibióticos, salvo si existe enfermedad grave o fiebre alta.

Decenas de personas acudieron al módulo de vacunación instalado en la explanada del Palacio de Bellas Artes para vacunarse contra el sarampión, enfermedad que ha cobrado la vida de una menor en la capital del país y que registra más de 9 mil contagios en todo el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Esquema de aplicación y grupos prioritarios

El esquema nacional contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas. La primera dosis corresponde a los niños de un año y la segunda debe aplicarse al ingresar al ciclo escolar, alrededor de los seis años. Para quienes nacieron desde julio de 2020, la segunda dosis se adelanta a los 18 meses. La autoridad sanitaria considera que quienes recibieron ambas dosis cuentan con una protección adecuada.

En casos excepcionales, como la presencia de brotes importados, se recomienda vacunar a lactantes de entre seis y once meses, con una segunda dosis posterior al ingreso escolar. Para adolescentes y adultos sin antecedentes de vacunación o con esquema incompleto, la recomendación es aplicar la vacuna doble viral (SR).

La vacunación oportuna facilita la protección ante un posible brote de sarampión en la Ciudad de México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Medidas adicionales y recomendaciones contra el sarampión

Las autoridades subrayaron la importancia de la inmunización oportuna para evitar cadenas de transmisión. El sarampión, descrito por la Facultad de Medicina de la UNAM como una de las enfermedades más contagiosas, requiere atención rápida ante la aparición de síntomas. El uso de cubrebocas y el aislamiento domiciliario constituyen medidas complementarias para limitar la propagación. Los síntomas iniciales suelen presentarse entre 10 y 14 días después del contacto con el virus, afectando principalmente a niños y requiriendo atención inmediata para evitar brotes.

El proceso de vacunación en la CDMX se mantiene activo en centros de salud y jornadas especiales, con énfasis en menores de edad, adultos jóvenes y personas que no pueden comprobar su esquema completo.