Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrarse para obtener el apoyo de 5 mil 800 pesos

El registro para la beca Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 estará abierto hasta el 27 de febrero.

La Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” ofrece un apoyo económico de 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de educación superior en México. Este programa, impulsado por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, busca garantizar la permanencia y conclusión de estudios universitarios para jóvenes en situaciones prioritarias.

La iniciativa está destinada a estudiantes inscritos en universidades públicas que presentan atención prioritaria. Entre las instituciones contempladas se encuentran las Universidades Interculturales, las Escuelas Normales Indígenas, las Escuelas Normales con modelo de educación intercultural, las Escuelas Normales Rurales, la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, la Universidad de la Salud del estado de Puebla, la Universidad de Lenguas Indígenas de México y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Además, incluye a quienes cursan estudios en instituciones de educación superior localizadas en zonas reconocidas como prioritarias.

La beca está dirigida a jóvenes provenientes de escuelas primarias o secundarias consideradas prioritarias. El objetivo es que quienes han transitado por contextos de alta vulnerabilidad educativa puedan acceder y concluir su formación superior.

La plataforma SUBES permite a estudiantes solicitar el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. (Jovani Pérez)

Monto y duración del apoyo

El monto otorgado por la Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” asciende a 5 mil 800 pesos cada dos meses. Las y los beneficiarios pueden recibir este apoyo durante los 10 meses activos del ciclo escolar, con un máximo de 45 meses a lo largo de la carrera universitaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación y realicen la solicitud en cada convocatoria.

Los pagos no cubren los meses de julio y agosto, considerados periodo vacacional. El apoyo está diseñado para cubrir gastos esenciales y favorecer la continuidad académica.

Proceso de registro

El registro para acceder al programa se realiza a través de las plataformas oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Las y los aspirantes deben consultar las convocatorias vigentes y completar la solicitud con datos personales, académicos y de la institución donde cursan estudios.

El proceso de registro exige que los postulantes estén inscritos en alguna de las universidades señaladas y cumplan con los criterios de prioridad. Es indispensable verificar periódicamente la publicación de nuevas convocatorias, ya que el acceso a la beca depende de la actualización de estos llamados oficiales.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realiza en las universidades participantes del programa. (Foto: Gobierno de México)

Cómo obtener la Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”

Regístrate antes del 27 de febrero en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) subes.becasbenitojuarez.gob.mx

Crea una cuenta con tu CURP, correo y contraseña

Si ya tienes cuenta, solo inicia sesión

Completa tu perfil:

- Verifica datos personales

- Ingresa teléfono y estado civil

- Llena tu domicilio

- Revisa tu ficha escolar y actívala

- Corrige información errónea con tu plantel

Solicita la beca:

- Selecciona “Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro”

- Llena el cuestionario y acepta la Carta Protesta

- Confirma términos y condiciones

Descarga tu acuse y guarda tu folio

Espera indicaciones para recibir tu tarjeta del Banco del Bienestar