Graco Sendel reaparece con nuevo personaje en “El Renacer de la Luna” tras éxito en “Doménica Montero”

El actor que conquistó corazones con el personaje de “Pedro” sorprende al darle la vuelta a su imagen con un antagónico

Graco Sendel asume su primer papel de villano en la telenovela El Renacer de la Luna, producida por Roy Rojas. (ViX)

Graco Sendel sorprendió al público al anunciar que dará un giro radical en su carrera al asumir su primer papel de villano en la telenovela El Renacer de la Luna, bajo la producción de Roy Rojas.

Después de conquistar a la audiencia con el personaje de Pedro en la exitosa Doménica Montero, el actor se prepara para explorar un registro completamente opuesto, alejándose de la ternura que marcó sus inicios.

El actor Graco Sendel deja atrás la imagen tierna de Pedro en Doménica Montero para explorar un registro antagónico. (RS / Televisa)

De Pedro a un villano en “El Renacer de la Luna”

La transición profesional del hijo de Sergio Sendel representa una apuesta por la versatilidad actoral, pues el intérprete compartió que su personaje anterior le permitió experimentar con la vulnerabilidad y la dulzura

“Me dio la oportunidad de crear un personaje que me dejara verme tierno, llorar, enojarme, darle tanto al público de un solo personaje. El cariño del público lo estoy recibiendo diario”, explicó.

Sin embargo, Sendel enfatizó que la vida de Pedro aún depara giros, ya que el personaje sufrirá una transformación que podría resultar confusa, la nobleza se mantendrá como elemento central.

El hijo de Sergio Sendel apuesta por la versatilidad actoral al enfrentarse a su mayor reto profesional hasta ahora. (RS)

En contraste, su nueva interpretación en El Renacer de la Luna lo llevará a un terreno inexplorado.

“Me van a ver de villano, así como Pedro los hizo llorar, ahora me voy a ir al otro extremo, me gusta el cambio de matices. Me trato de mimetizar y ahorita por primera vez me va a tocar ser un antagónico”, compartió.

Cambios físicos y expectativas en la nueva etapa de Graco Sendel

Desde la cuenta oficial de TU Prensa, han mostrado la nueva imagen de Graco Sendel para este proyecto: cabello lacio, estilo relajado y una perforación en la oreja izquierda. Su rostro, ahora con facciones marcadas, se distancia de la imagen angelical que el público asoció a su trabajo en Doménica Montero.

La transformación física ha generado debate entre seguidores y usuarios digitales, quienes discuten la audacia del cambio. Mientras tanto, Sendel comentó para Las Estrellas que espera una reacción totalmente distinta por parte del público y que el desafío lo entusiasma.

La nueva imagen de Graco Sendel genera controversia entre seguidores y usuarios digitales, quienes discuten el cambio. (Captura de pantalla)

Trayectoria, herencia y posicionamiento en la industria

Hijo del reconocido villano de telenovelas Sergio Sendel, Graco Graco nació en la Ciudad de México el 30 de mayo y tiene 27 años. Su nombre completo es Sergio Graco Santaella Paleta. No obstante, el joven optó por construir una identidad propia en el medio.

Su recorrido incluye la participación en el reality Reto 2 Elementos: La Liga Extrema y estudios en Creación y Desarrollo de Empresas, lo que le da una perspectiva singular sobre su carrera. El impacto de su papel en Doménica Montero trascendió la televisión abierta en Estados Unidos y alcanzó a usuarios de la plataforma ViX, donde escenas suyas circulan activamente en redes sociales y se destaca su habilidad para sostener la tensión dramática.

