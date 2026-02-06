México

Graco Sendel comparte detalles de su nuevo personaje tras el éxito en Doménica Montero

El actor mexicano adelantó que dejará atrás la ternura de “Pedro” y enfrentará un nuevo reto actoral

La evolución de Pedro en la trama de Doménica Montero plantea nuevos retos emocionales para Graco Sendel y sorprende a los televidentes.

Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel, sigue acaparando la atención de los televidentes con su participación en Dómenica Montero, donde interpreta a “Pedro”.

En medio del buen recibimiento que el público le ha dado a su personaje, el joven actor concedió una entrevista a Edén Dorantes, donde agradeció el cariño y reveló detalles de su próximo proyecto.

Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel, triunfa en la telenovela Doménica Montero gracias a su personaje de Pedro.

Graco Sendel agradece el cariño del público a “Pedro”

De acuerdo con el exparticipante de “Reto 4 elementos”, la construcción de su personaje se dio desde la ternura, pues se le permitió vivir varios sentimientos y transmitirlos al público.

“El personaje me escogió a mí porque me está dando algo que no lo veía venir, me escogió porque me dio la oportunidad de crear un personaje que me dejara verme tierno, llorar, enojarme, darle tanto al público de un solo personaje. El cariño del público lo estoy recibiendo diario”, explicó.

Sin embargo, confesó que con el avance del melodrama su personaje vivirá un cambio, y aunque no perderá su esencia podría llegar a generar confusión.

“No quiero decir soberbio, se confunde de que nunca tuvo nada y ahora lo está teniendo, cae en confusión, no es una persona que sabe manejar sus sentimientos, pero soberbio jamás. Siempre (la nobleza) es la esencia de Pedro”, detalló.

El joven actor agradece el cariño del público y destaca la construcción tierna y emocional de su personaje en Doménica Montero.

Hijo de Sergio Sendel se prepara para una nueva telenovela tras éxito en Doménica Montero

Tras el éxito que consiguió en el melodrama estelar de Televisa, Graco Sendel compartió que ya se está preparando para un nuevo personaje, el cual estará completamente alejado de lo que ha hecho hasta ahora.

Me van a ver de villano, así como Pedro los hizo llorar, ahora me voy a ir al otro extremo, me gusta el cambio de matices. Me trato de mimetizar y ahorita por primera vez me va a tocar ser un antagónico”, reveló.

Además del buen recibimiento de los televidentes, Sendel confesó que su papá está feliz por los resultados de su trabajo y de poder encontrarse en los pasillos de la empresa.

“Está súper contento, súper orgulloso, él me dice: ‘no creas que esto que le está pasando a tu personaje es algo usual, que cada que hagas una telenovela le va a pasar, lo que está pasando es algo que no pasa todo el tiempo’”, contó.

Graco Sendel anuncia su próxima participación en una telenovela donde interpretará por primera vez un personaje antagónico.

¿Quién es Graco Sendel, actor de Doménica Montero?

Graco Sendel, cuyo nombre completo es Sergio Graco Santaella Paleta, nació en la Ciudad de México el 30 de mayo y tiene 27 años. Se ha posicionado como actor en el ámbito de las telenovelas mexicanas, destacándose especialmente en “Doménica Montero”.

Hijo del reconocido actor Sergio Sendel, Graco ha buscado consolidar su propio camino artístico, pese a las reservas iniciales de su padre sobre la profesión. Además de su carrera actoral, cuenta con formación en Creación y Desarrollo de Empresas y su experiencia incluye la participación en el reality “Reto 2 Elementos: La Liga Extrema”.

