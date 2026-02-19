México

Ensalada de mango con pepino para acelerar el tránsito intestinal

Una preparación simple puede marcar la diferencia en la rutina diaria de quienes desean cuidar su salud digestiva

Un plato de ensalada fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango es una de las frutas favoritas de los mexicanos por su sabor y frescura. La temporada de producción arranca en febrero, por lo que es común encontrarla en todos los mercados a un precio accesible.

A continuación, te contamos cuáles son las propiedades del mango y cómo puedes incluirlo en una dieta equilibrada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades del mango

El mango es un fruto ampliamente consumido en distintas preparaciones, tanto al natural, acompañado de chile piquín, como en cocteles, aguas frescas, licuados, helados, pasteles, tartas y salsas.

De acuerdo con un artículo publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor, este fruto tiene un papel relevante en la industria alimentaria, donde se utiliza para la elaboración de jugos, néctares y frutas en almíbar.

Entre los beneficios y propiedades del mango, destacan la presencia de minerales y antioxidantes, así como su aporte de fibra, calcio, potasio, magnesio y ácido fólico. También contiene una enzima que actúa como auxiliar digestivo.

El mango es una fuente relevante de vitaminas A, C y del grupo B, fundamentales para el sistema nervioso y el correcto funcionamiento del metabolismo. Su riqueza en magnesio contribuye al buen funcionamiento del intestino, los nervios y los músculos, además de formar parte de la estructura de huesos y dientes, y de fortalecer la inmunidad.

El contenido de fibra presente en el mango favorece el tránsito intestinal, mientras que el potasio, otro de sus componentes, es esencial para la transmisión y generación de los impulsos nerviosos y para el funcionamiento normal de la actividad muscular.

mordiendo parte de la fruta,
mordiendo parte de la fruta, hambre, alimento, comida, food, comer, alimentarse, nutrición, dieta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ensalada de mango con pepino y espinacas

La ensalada de mango con pepino y espinacas es una mezcla fresca y liviana, ideal para días calurosos. Lleva mango cortado en cubos, pepino en rodajas finas y hojas frescas de espinaca, todo aliñado con jugo de limón, aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta negra molida. La clave está en el equilibrio entre lo dulce y lo ácido, logrando un plato refrescante.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: Sin cocción

Ingredientes

  • 1 mango grande y maduro
  • 1 pepino mediano
  • 100 gr de hojas frescas de espinaca
  • Jugo de 1 limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • Sal fina, a gusto
  • Pimienta negra molida, a gusto
Pepino relleno de gelatina con
Pepino relleno de gelatina con trozos de mango: una combinación fresca y saludable ideal para el verano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de mango con pepino, espinaca y limón, paso a paso

  1. Lavar y secar bien las hojas de espinaca.
  2. Pelar el mango y cortarlo en cubos medianos.
  3. Pelar el pepino (opcional) y cortarlo en rodajas finas.
  4. En una ensaladera, mezclar el mango, el pepino y las hojas de espinaca.
  5. Exprimir el jugo de limón sobre la mezcla.
  6. Agregar el aceite de oliva extra virgen y mezclar suavemente para no romper los ingredientes.
  7. Condimentar con sal y pimienta negra molida a gusto.
  8. Servir inmediatamente para mantener la frescura y el crocante de los vegetales.

Consejos técnicos:

  • Usar un mango bien maduro pero firme, para que no se deshaga al mezclar.
  • El aceite de oliva debe ser extra virgen para un sabor más intenso.
  • La ensalada debe armarse justo antes de servir para evitar que la espinaca se marchite.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones como guarnición, o 1 porción abundante como plato único.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada puede conservarse en el refrigerador hasta por 1 día. Es recomendable consumirla lo antes posible, ya que la espinaca y el mango se reblandecen.

