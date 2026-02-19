Día del pulque en la UNAM: talleres, charlas y actividades gratis que habrá en el Jardín Botánico

(Gemini)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita a descubrir la riqueza cultural y científica del pulque en la V Jornada Conmemorativa “Día del Pulque en el Jardín Botánico IBUNAM”.

¿Qué actividades encontrarás?

El programa incluye:

Conferencia magistral sobre la historia de los magueyes mexicanos y el papel de los pulqueros (10:00 h, auditorio).

Charla sobre manejo y domesticación de agaves (11:00 h, auditorio).

Visita guiada : “Magueyes fantásticos, los secretos del pulque” (12:00 h, mesa de registro).

Juego de lotería y venta de libros enfocados en el maguey y el pulque en Tlaxcala (12:00 h, frente a Tienda Tigridia).

Taller interactivo : “¿Magueyes en tu casa? Acepta el reto de descubrirlos” (12:00 h, frente a Tienda Tigridia).

Feria de productores : exposición de productos derivados del maguey (13:00 h, frente a Tienda Tigridia).

Ponencia especial: “La gasoparería: Maguey de Mayahuel – Mundo pulque – Pua en tintón” (14:00 h, plazoleta del jardín botánico).

Nota: No habrá venta ni consumo de bebidas alcohólicas, el enfoque es divulgativo y cultural.

La nueva efeméride pretende fortalecer la identidad cultural y apoyar a los productores de maguey mediante la promoción de practicas ancestrales. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

¿Dónde y cuándo será la jornada del pulque en la UNAM?

La cita es en el Jardín Botánico IBUNAM de Ciudad Universitaria, el martes 27 de febrero, de 10:00 a 14:00 horas. El acceso es libre y dirigido a público general, estudiantes y amantes de la tradición mexicana.

La bebida artesanal que fusiona pulque y pétalos de cempasúchil se consolida como símbolo de identidad y herencia cultural en México. Composición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Cómo participar?

La entrada es libre, pero algunas actividades requieren registro previo

Consulta el programa completo y horarios en las redes sociales del Jardín Botánico IBUNAM.

Sumérgete en la tradición y la ciencia detrás de una de las bebidas más representativas de México, en un entorno natural y educativo dentro de la UNAM.