Día del pulque en la UNAM: talleres, charlas y actividades gratis que habrá en el Jardín Botánico

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita a descubrir la riqueza cultural y científica del pulque en la V Jornada Conmemorativa “Día del Pulque en el Jardín Botánico IBUNAM”.
¿Qué actividades encontrarás?
El programa incluye:
- Conferencia magistral sobre la historia de los magueyes mexicanos y el papel de los pulqueros (10:00 h, auditorio).
- Charla sobre manejo y domesticación de agaves (11:00 h, auditorio).
- Visita guiada: “Magueyes fantásticos, los secretos del pulque” (12:00 h, mesa de registro).
- Juego de lotería y venta de libros enfocados en el maguey y el pulque en Tlaxcala (12:00 h, frente a Tienda Tigridia).
- Taller interactivo: “¿Magueyes en tu casa? Acepta el reto de descubrirlos” (12:00 h, frente a Tienda Tigridia).
- Feria de productores: exposición de productos derivados del maguey (13:00 h, frente a Tienda Tigridia).
- Ponencia especial: “La gasoparería: Maguey de Mayahuel – Mundo pulque – Pua en tintón” (14:00 h, plazoleta del jardín botánico).
Nota: No habrá venta ni consumo de bebidas alcohólicas, el enfoque es divulgativo y cultural.
¿Dónde y cuándo será la jornada del pulque en la UNAM?
La cita es en el Jardín Botánico IBUNAM de Ciudad Universitaria, el martes 27 de febrero, de 10:00 a 14:00 horas. El acceso es libre y dirigido a público general, estudiantes y amantes de la tradición mexicana.
¿Cómo participar?
- La entrada es libre, pero algunas actividades requieren registro previo
- Consulta el programa completo y horarios en las redes sociales del Jardín Botánico IBUNAM.
Sumérgete en la tradición y la ciencia detrás de una de las bebidas más representativas de México, en un entorno natural y educativo dentro de la UNAM.
