México

Día del pulque en la UNAM: talleres, charlas y actividades gratis que habrá en el Jardín Botánico

Te damos los detalles para que vivas una jornada de aprendizaje sobre esta ancestral bebida

(Gemini)
(Gemini)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita a descubrir la riqueza cultural y científica del pulque en la V Jornada Conmemorativa “Día del Pulque en el Jardín Botánico IBUNAM”.

¿Qué actividades encontrarás?

El programa incluye:

  • Conferencia magistral sobre la historia de los magueyes mexicanos y el papel de los pulqueros (10:00 h, auditorio).
  • Charla sobre manejo y domesticación de agaves (11:00 h, auditorio).
  • Visita guiada: “Magueyes fantásticos, los secretos del pulque” (12:00 h, mesa de registro).
  • Juego de lotería y venta de libros enfocados en el maguey y el pulque en Tlaxcala (12:00 h, frente a Tienda Tigridia).
  • Taller interactivo: “¿Magueyes en tu casa? Acepta el reto de descubrirlos” (12:00 h, frente a Tienda Tigridia).
  • Feria de productores: exposición de productos derivados del maguey (13:00 h, frente a Tienda Tigridia).
  • Ponencia especial: “La gasoparería: Maguey de Mayahuel – Mundo pulque – Pua en tintón” (14:00 h, plazoleta del jardín botánico).

Nota: No habrá venta ni consumo de bebidas alcohólicas, el enfoque es divulgativo y cultural.

La nueva efeméride pretende fortalecer
La nueva efeméride pretende fortalecer la identidad cultural y apoyar a los productores de maguey mediante la promoción de practicas ancestrales. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

¿Dónde y cuándo será la jornada del pulque en la UNAM?

La cita es en el Jardín Botánico IBUNAM de Ciudad Universitaria, el martes 27 de febrero, de 10:00 a 14:00 horas. El acceso es libre y dirigido a público general, estudiantes y amantes de la tradición mexicana.

La bebida artesanal que fusiona
La bebida artesanal que fusiona pulque y pétalos de cempasúchil se consolida como símbolo de identidad y herencia cultural en México. Composición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Cómo participar?

  • La entrada es libre, pero algunas actividades requieren registro previo
  • Consulta el programa completo y horarios en las redes sociales del Jardín Botánico IBUNAM.

Sumérgete en la tradición y la ciencia detrás de una de las bebidas más representativas de México, en un entorno natural y educativo dentro de la UNAM.

