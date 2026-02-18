México

Gobernadora de Guanajuato condenó el ataque armado que dejó un muerto y 10 heridos en parque público

La mandataria afirmó que se actuará con con firmeza, responsabilidad y toda la fuerza del Estado

El ataque fue perpetrado en un parque publicado ubicado en la calle Brasil. Crédito: Captura Google Maps y redes sociales.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, condenó de manera enfática el ataque armado registrado en un parque público del municipio San Francisco del Rincón, donde una persona perdió la vida y otras diez resultaron heridas, entre ellas ocho niñas y niños.

El hecho ocurrió la noche del pasado martes 17 de febrero en la “Plaza Recreativa Renovación” ubicada sobre la calle Brasil de la colonia Renovación.

Reacciones y acciones del Gobierno Estatal

Libia Denisse condenó el ataque desde sus redes sociales. (Crédito: X | @LibiaDennise)

La mandataria estatal, Libia Denisse, expresó su rechazo absoluto a los hechos y reiteró que en Guanajuato no se normaliza la violencia, especialmente cuando afecta a menores de edad.

De acuerdo con información compartida en sus canales oficiales, la gobernadora detalló que inmediatamente tras los hechos instruyó a las áreas de seguridad y salud estatales para proporcionar atención médica y acompañamiento integral a las familias afectadas.

Además, anunció la realización de una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa para dar seguimiento al caso y fortalecer las medidas de seguridad en la región.

“Actuaremos con firmeza, responsabilidad y toda la fuerza del Estado”, afirmó García Muñoz Ledo en declaraciones compartidas en redes sociales.

Información sobre las víctimas y atención médica

En el sitio falleció una persona de 36 años. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó la mañana de este 18 de febrero que el saldo del ataque fue de una persona fallecida y diez lesionadas.

Sobre la persona asesinada, autoridades informaron que tenía 36 años de edad, sin embargo, no especificaron si se trataría de un hombre o una una mujer.

Entre los heridos, seis ya fueron dados de alta y cuatro permanecen hospitalizados.

Por otra parte, el presidente municipal de San Francisco del Rincón, Antonio Marún, detalló que ocho de las víctimas son menores de edad, mientras que los dos restantes son personas mayores.

Las autoridades informaron que mantienen un acompañamiento cercano con las familias y han reiterado su compromiso de apoyar a los afectados durante todo el proceso de recuperación por ordenes de la gobernadora.

Cómo habría sucedido el ataque según los reportes oficiales

Los reportes preliminares señalan que un grupo armado ingresó al parque público mientras varias familias se encontraban en el lugar.

El ataque ocurrió en un espacio donde predominaban niñas y niños en convivencia.

Tras el hecho, corporaciones de seguridad y los cuerpos de emergencia acudieron de inmediato para atender a los heridos y asegurar el área, de acuerdo con los testimonios de las autoridades.

La Fiscalía activó los protocolos de investigación, recabó indicios en la escena y mantiene coordinación con fuerzas estatales y federales para avanzar en la identificación y localización de los responsables.

Hasta el momento las autoridades no han informado detenciones relacionadas con el caso ni han detallado si se trataría de un atentado relacionado con alguna célula criminal.

Investigación y seguimiento judicial

La Fiscalía General del Estado continúa realizando actos de investigación estratégicos con el objetivo de esclarecer el caso y presentar ante la justicia a quienes resulten responsables del ataque.

El organismo informó que las diligencias se llevan a cabo con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

Las autoridades estatales y municipales han reiterado que estos hechos no quedarán impunes y que se reforzarán las acciones de seguridad en la zona.

El Gobierno de Guanajuato exhortó a la ciudadanía a colaborar con información relevante para la investigación y reafirmó que la seguridad de la niñez y las familias seguirá siendo una prioridad en la entidad.

