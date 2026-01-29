Qué se sabe de Los Marros, célula del Cártel Santa Rosa de Lima, a la que se le atribuye masacre en Salamanca

El estado de Guanajuato ha sido asediado por la guerra entre el CJNG y CSRL. (Foto: Especial)

La masacre ocurrida el pasado domingo en una cancha de futbol de la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, exhibió la reconfiguración violenta del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) tras la caída de su fundador, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.

El ataque, que dejó once personas muertas, fue atribuido por las autoridades a Los Marros o La Marriza, una de las células más activas de la organización, en el marco de su disputa territorial que mantienen con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde hace años en Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato detalló este miércoles la detención de al menos tres presuntos responsables, entre ellos integrantes del grupo de choque encabezado por Moisés Soto Bermúdez, señalado por autoridades como uno de los principales jefes operativos de Los Marros y coordinador de acciones violentas para el CSRL en la región.

Los Marros: origen, estructura y operación

De acuerdo con especialistas en seguridad como David Saucedo y el periodista Óscar Balderas, Los Marros surgieron como una de las principales facciones del Cártel de Santa Rosa de Lima tras la detención de su máximo líder en 2020.

Este cártel, que originalmente se dedicó al robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos, se fragmentó y reorganizó en células autónomas con presencia en Salamanca, Irapuato, Valle de Santiago y municipios aledaños.

Saucedo ha explicado en diversas entrevistas realizadas sobre la masacre en Salamanca que, tras la captura de Yépez Ortiz, el grupo criminal se reorganizó en células autónomas que operan municipalmente, pero subrayó que “ya no hay un solo dirigente, sino una especie de dirigencia colegiada conformada por jefes de plaza”.

Según el consultor, Los Marros mantienen lealtad a la familia Yépez e integran tanto familiares como socios cercanos del líder encarcelado. La célula ha sido señalada por las autoridades de participar en homicidios, secuestros, extorsiones y cobro de piso, para recuperar territorios ante el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Entre los presuntos responsables del ataque en el campo de futbol las autoridades mencionan a Moisés Soto Bermúdez, que recibe órdenes de Mario Eleazar Lara Belman, alias El Negro o Camorro, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región y objetivo primordial de las autoridades.

Tácticas de terror, contexto local y disputa criminal

La masacre fue perpetrada por un grupo armado que arribó en al menos dos camionetas y disparó contra jugadores, guardias de seguridad privada y asistentes del partido, dejando once muertos y más de una decena de heridos.

La violencia y el cobro de piso han obligado a cerrar campos deportivos y detener actividades sociales y deportivas en Salamanca, disputada por el CSRL y el CJNG. (Infobae/Anayeli Tapia)

Las primeras indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato apuntan a que al menos cinco de las víctimas trabajaban para una empresa de seguridad privada presuntamente vinculada al CJNG.

En ese contexto, David Saucedo calificó el ataque como un acto de “narcoterrorismo”, subrayando que la agresión afectó también a civiles y espectadores sin vínculo criminal.

En entrevista con Aristegui Noticias, el experto sostiene que la táctica busca infundir miedo, presionar la presencia de fuerzas estatales y federales en la zona y desplazar a los rivales.

Además, Saucedo describe alianzas entre facciones: Los Marros con el Cártel de Sinaloa (El Mayo Zambada), mientras “Los Chapitos” se aliaron con el CJNG, generando una red compleja de disputas y pactos.

Por otro lado, Óscar Balderas advierte que La Marriza busca construir una organización criminal que combine lo más extremo de los principales cárteles del país. Según su análisis, este brazo armado pretende ser más violento que el CJNG, más rico que el Cártel de Sinaloa, más duradero que el Cártel del Golfo y con mayor control territorial que La Nueva Familia Michoacana.

Cabe apuntar que sólo esta semana, al menos 20 personas fueron asesinadas en distintos puntos de Salamanca y comunidades cercanas, en ataques atribuidos a La Marriza.

Reportes de inteligencia apuntan que la aparición de este grupo marca una nueva fase en la disputa por el estado. Antes del ataque el grupo criminal dejó cartulinas con mensajes firmados por La Marriza, en las que el grupo no solo se adjudica ataques, sino que lanza amenazas directas contra el el grupo de las cuatro letras.

Las cartulinas acompañaron dos de las masacres recientes en Salamanca: la ocurrida en el campo de futbol de Loma de Flores y otra en la comunidad de Cuarto de Altamira, donde seis personas fueron ejecutadas dentro y alrededor de un domicilio.

Extorsiones al descubierto

En otras de las líneas, la masacre en la cancha de Loma de Flores dejó al descubierto la presión y el control que ejercen los grupos criminales sobre las ligas de futbol amateur en Salamanca y sus alrededores.

En semanas previas al ataque, varias ligas locales —incluidas la Liga de Veteranos, la Liga Salmantina y la Liga Regional Campesina— suspendieron partidos tras recibir amenazas directas, ataques y exigencias de “cobro de piso” de hasta 50 mil pesos mensuales para permitir el desarrollo de los encuentros.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades llevó a que algunos partidos, como el de Loma de Flores, se realizaran bajo resguardo de seguridad privada.