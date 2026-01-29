México

Qué se sabe de Los Marros, célula del Cártel Santa Rosa de Lima, a la que se le atribuye masacre en Salamanca

La masacre en una cancha de futbol de Loma de Flores, en Salamanca, dejó 11 personas muertas y expuso la reconfiguración violenta del CSRL tras la caída de “El Marro”

Guardar
El estado de Guanajuato ha
El estado de Guanajuato ha sido asediado por la guerra entre el CJNG y CSRL. (Foto: Especial)

La masacre ocurrida el pasado domingo en una cancha de futbol de la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, exhibió la reconfiguración violenta del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) tras la caída de su fundador, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.

El ataque, que dejó once personas muertas, fue atribuido por las autoridades a Los Marros o La Marriza, una de las células más activas de la organización, en el marco de su disputa territorial que mantienen con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde hace años en Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato detalló este miércoles la detención de al menos tres presuntos responsables, entre ellos integrantes del grupo de choque encabezado por Moisés Soto Bermúdez, señalado por autoridades como uno de los principales jefes operativos de Los Marros y coordinador de acciones violentas para el CSRL en la región.

Los Marros: origen, estructura y operación

Las imágenes captadas tras el
Las imágenes captadas tras el ataque armado en una cancha de futbol de Salamanca muestran escenas de pánico, desesperación y dolor. (Mario Armas / AFP)

De acuerdo con especialistas en seguridad como David Saucedo y el periodista Óscar Balderas, Los Marros surgieron como una de las principales facciones del Cártel de Santa Rosa de Lima tras la detención de su máximo líder en 2020.

Este cártel, que originalmente se dedicó al robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos, se fragmentó y reorganizó en células autónomas con presencia en Salamanca, Irapuato, Valle de Santiago y municipios aledaños.

Saucedo ha explicado en diversas entrevistas realizadas sobre la masacre en Salamanca que, tras la captura de Yépez Ortiz, el grupo criminal se reorganizó en células autónomas que operan municipalmente, pero subrayó que “ya no hay un solo dirigente, sino una especie de dirigencia colegiada conformada por jefes de plaza”.

This aerial view shows the
This aerial view shows the football field where at least 11 people were killed and 12 more wounded during an attack on the eve in Salamanca, Guanajuato state, Mexico, on January 26, 2026. Guanajuato state is a thriving industrial hub and home to several popular tourist destinations, but also remains the country's deadliest state due to gang turf wars, according to official homicide statistics. (Photo by Mario Armas / AFP)

Según el consultor, Los Marros mantienen lealtad a la familia Yépez e integran tanto familiares como socios cercanos del líder encarcelado. La célula ha sido señalada por las autoridades de participar en homicidios, secuestros, extorsiones y cobro de piso, para recuperar territorios ante el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Entre los presuntos responsables del ataque en el campo de futbol las autoridades mencionan a Moisés Soto Bermúdez, que recibe órdenes de Mario Eleazar Lara Belman, alias El Negro o Camorro, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región y objetivo primordial de las autoridades.

Tácticas de terror, contexto local y disputa criminal

La masacre fue perpetrada por un grupo armado que arribó en al menos dos camionetas y disparó contra jugadores, guardias de seguridad privada y asistentes del partido, dejando once muertos y más de una decena de heridos.

La violencia y el cobro
La violencia y el cobro de piso han obligado a cerrar campos deportivos y detener actividades sociales y deportivas en Salamanca, disputada por el CSRL y el CJNG. (Infobae/Anayeli Tapia)

Las primeras indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato apuntan a que al menos cinco de las víctimas trabajaban para una empresa de seguridad privada presuntamente vinculada al CJNG.

En ese contexto, David Saucedo calificó el ataque como un acto de “narcoterrorismo”, subrayando que la agresión afectó también a civiles y espectadores sin vínculo criminal.

En entrevista con Aristegui Noticias, el experto sostiene que la táctica busca infundir miedo, presionar la presencia de fuerzas estatales y federales en la zona y desplazar a los rivales.

Además, Saucedo describe alianzas entre facciones: Los Marros con el Cártel de Sinaloa (El Mayo Zambada), mientras “Los Chapitos” se aliaron con el CJNG, generando una red compleja de disputas y pactos.

Por otro lado, Óscar Balderas advierte que La Marriza busca construir una organización criminal que combine lo más extremo de los principales cárteles del país. Según su análisis, este brazo armado pretende ser más violento que el CJNG, más rico que el Cártel de Sinaloa, más duradero que el Cártel del Golfo y con mayor control territorial que La Nueva Familia Michoacana.

(X/@Guanajuato411)
(X/@Guanajuato411)

Cabe apuntar que sólo esta semana, al menos 20 personas fueron asesinadas en distintos puntos de Salamanca y comunidades cercanas, en ataques atribuidos a La Marriza.

Reportes de inteligencia apuntan que la aparición de este grupo marca una nueva fase en la disputa por el estado. Antes del ataque el grupo criminal dejó cartulinas con mensajes firmados por La Marriza, en las que el grupo no solo se adjudica ataques, sino que lanza amenazas directas contra el el grupo de las cuatro letras.

Las cartulinas acompañaron dos de las masacres recientes en Salamanca: la ocurrida en el campo de futbol de Loma de Flores y otra en la comunidad de Cuarto de Altamira, donde seis personas fueron ejecutadas dentro y alrededor de un domicilio.

Extorsiones al descubierto

Casquillo en la escena del
Casquillo en la escena del crimen. (Photo by Mario Armas / AFP)

En otras de las líneas, la masacre en la cancha de Loma de Flores dejó al descubierto la presión y el control que ejercen los grupos criminales sobre las ligas de futbol amateur en Salamanca y sus alrededores.

En semanas previas al ataque, varias ligas locales —incluidas la Liga de Veteranos, la Liga Salmantina y la Liga Regional Campesina— suspendieron partidos tras recibir amenazas directas, ataques y exigencias de “cobro de piso” de hasta 50 mil pesos mensuales para permitir el desarrollo de los encuentros.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades llevó a que algunos partidos, como el de Loma de Flores, se realizaran bajo resguardo de seguridad privada.

Temas Relacionados

Los MarrosLa MarrizaSalamancaCártel Santa Rosa de LimaCSRLGuanajuatoEl Marromexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Cuáles son los beneficios de la natación para la hipertensión arterial

La actividad regular en el agua ayuda a quienes buscan proteger sus arterias y prevenir factores de riesgo

Cuáles son los beneficios de

Caso Axe Ceremonia: Familia de Berenice Giles denuncia amparos de Ocesa y Seguridad Privada Lobo para evitar imputación

La familia de la fotoperiodista que perdió la vida en el festival Axe Ceremonia 2025, denunció irregularidades en el proceso penal

Caso Axe Ceremonia: Familia de

Critican a Movimiento Ciudadano por posicionamiento contra infancias trans en Jalisco

El partido naranja defendió que voto en contra de la reciente propuesta de Morena por evitar vacíos legales en la vida de las personas que deseen cambiar de género desde la infancia

Critican a Movimiento Ciudadano por

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Nodal ya quieren tener hijos: “Que Dios los ayude”

Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en abuelo, tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y habló del momento que atraviesa la joven pareja

Pepe Aguilar revela si Ángela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Palillo”, el

Quién es “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco que fue detenido en Sinaloa

Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

Aseguran chalecos con la leyenda CJNG en inmueble de Morelos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Caso Axe Ceremonia: Familia de

Caso Axe Ceremonia: Familia de Berenice Giles denuncia amparos de Ocesa y Seguridad Privada Lobo para evitar imputación

Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Nodal ya quieren tener hijos: “Que Dios los ayude”

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente