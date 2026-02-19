Abuelita sorprende a “therian” en Veracruz y lo corre con cubetazo de agua | Video

La naturalidad con la que enfrentó la situación convirtió el clip en fenómeno digital.

Un video grabado en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, se convirtió en tendencia luego de mostrar una escena inusual protagonizada por una persona identificada como “therian” y la reacción espontánea de una mujer adulta mayor.

Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, exhiben a un individuo con atuendo y comportamiento similar al de un perro desplazándose en cuatro extremidades por la banqueta. En determinado momento, el sujeto se detiene frente a la pared de una dulcería y levanta la pierna, simulando orinar como parte de su representación.

Un joven caracterizado como perro simuló orinar en una dulcería y terminó huyendo del lugar.

La situación llamó la atención de una mujer que se encontraba en un establecimiento cercano. Al percatarse de lo que ocurría, salió al frente del negocio y, sin mediar palabra, tomó un recipiente con agua para arrojárselo al joven caracterizado. El acto provocó que el individuo abandonara el lugar corriendo, mientras algunos testigos observaban la escena.

La naturalidad de la reacción, así como el contraste entre el comportamiento del “therian” y la respuesta directa de la mujer, impulsaron la viralización del clip en cuestión de horas. Usuarios de redes sociales compartieron el momento acompañado de comentarios que calificaron el episodio como surrealista.

¿Qué son los Therians?

El fenómeno therian describe a individuos que se identifican espiritual o psicológicamente con un animal no humano - crédito @LuisValLe_A / X

El fenómeno de los llamados “therians” ha ganado visibilidad en internet en los últimos años. El término se utiliza para describir a personas que afirman identificarse, a nivel interno o psicológico, con un animal no humano. Esta identificación no implica que crean poseer un cuerpo físico distinto, sino que manifiestan una conexión simbólica o espiritual con determinada especie.

Quienes forman parte de estas comunidades señalan que pueden experimentar episodios denominados “shifts” o cambios, en los cuales aseguran sentir conductas o estados emocionales asociados con el animal con el que se identifican. Las especies mencionadas con mayor frecuencia incluyen lobos, felinos, aves o reptiles.

Especialistas y usuarios coinciden en que se trata de una identidad personal que surgió en foros y espacios digitales durante la década de 1990. Aunque el concepto moderno se consolidó en internet, la idea de seres humanos vinculados simbólicamente con animales aparece desde tiempos antiguos en relatos mitológicos y prácticas chamánicas.

El video registrado en Coatzacoalcos reactivó el debate sobre estas expresiones identitarias y sobre la convivencia en espacios públicos. Mientras algunos usuarios defendieron la libertad de expresión individual, otros cuestionaron el comportamiento mostrado en la vía pública.