Alcalde de Cuajimalpa destituye a colaborador después de altercado con vecinos

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea destituyó al director de Pueblos Originarios tras ser detenido

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, anunció la destitución de un colaborador de su administración luego de protagonizar un altercado con vecinos y elementos de seguridad en la demarcación.

La decisión fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde el edil dejó claro que en su gobierno no se tolerarán conductas fuera de la ley.

El funcionario involucrado, identificado como Ricardo Grajales Flota, quien se desempeñaba como director de Pueblos Originarios, fue detenido la noche del martes 14 de abril tras presuntamente agredir a habitantes de la zona y posteriormente a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“Nadie está por encima de la ley”: Orvañanos

A través de su posicionamiento, el alcalde enfatizó que su administración se rige por principios de legalidad y respeto, sin excepciones para familiares, amigos o colaboradores cercanos.

“Siempre actuaré con firmeza, con los principios y valores que yo mismo he promovido. Ni mi familia, ni mis colaboradores, ni ninguna persona tiene derecho a saltarse la ley”, expresó Carlos Orvañanos.

El edil también subrayó que ningún integrante de su equipo tiene permitido tratar de manera irrespetuosa a la ciudadanía, por lo que la conducta del ahora exfuncionario es completamente contraria a los lineamientos de su gobierno.

Detención tras agresión a vecinos y policías

El alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Carlos Orvañanos anunció la destitución definitiva de un colaborador, tras ser detenido y enfatizó que nadie está por encima de la ley.

De acuerdo con los reportes, Ricardo Grajales Flota fue detenido y esposado luego de un altercado en el que habría agredido a vecinos de Cuajimalpa. La situación escaló cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México intervinieron, siendo también objeto de agresiones.

Durante el incidente, el funcionario habría asegurado a los policías que contaba con el respaldo del alcalde, lo que, según testigos, intensificó su actitud agresiva. Sin embargo, tras los hechos, Carlos Orvañanos se deslindó completamente de su comportamiento.

La destitución inmediata del servidor público marca una postura firme por parte de la administración local frente a cualquier acto de abuso de poder o conducta indebida por parte de sus funcionarios.

El gobierno de Cuajimalpa reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a los ciudadanos, en un contexto donde la exigencia social hacia las autoridades es cada vez mayor.

Especialistas en administración pública señalan que este tipo de acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana, enviando un mensaje claro de que no habrá impunidad dentro del aparato gubernamental.

Consecuencias legales y seguimiento del caso

Ricardo Grajales Flota, no tendrá respaldo de la alcaldía Cuajimalpa tras ser detenido (FOTO: C4 JIMÉNEZ)

Tras su detención, se espera que las autoridades correspondientes determinen la situación jurídica de Ricardo Grajales Flota, quien podría enfrentar cargos por agresión y resistencia a la autoridad.

“Tendrá que enfrentar los cargos que en su caso se presenten y hacerlo de manera propia, la alcaldía no respaldará de manera legal ni de manera administrativa situaciones como esta”, destacó Orvañanos.

Por su parte, las autoridades capitalinas continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.