Simulacro 2026: aspectos más importantes para estar preparado ante un posible sismo real

Protección Civil alista preparativos para el próximo Simulacro del 18 de febrero. | (Jesús Avilés / Infobae México)

La alerta sísmica volverá a escucharse este miércoles 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte del simulacro regional anunciado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. El ejercicio busca fortalecer la cultura de la prevención en una de las zonas con mayor riesgo sísmico del país. Sin embargo, más allá de evacuar ordenadamente, existen aspectos poco conocidos que pueden marcar la diferencia en la preparación real ante una emergencia.

Uno de ellos es la importancia de medir tiempos reales. El simulacro no solo consiste en desalojar un inmueble, sino en cronometrar cuánto tarda cada persona en reaccionar desde que escucha la alerta hasta que llega al punto de reunión. Identificar retrasos —como buscar objetos personales o regresar por documentos— permite corregir conductas que, en un sismo real, podrían poner en riesgo la vida.

Otro punto clave es verificar la ruta de evacuación completa, no solo el trayecto habitual. En edificios públicos, oficinas o escuelas, es recomendable confirmar que las salidas de emergencia estén libres de obstáculos y que la señalización sea visible. También es momento oportuno para ubicar extintores, zonas de menor riesgo y puntos de reunión alternos en caso de que el principal quede inhabilitado.

Simulacro Sismo Edomex Protección Civil PC (Gob. Edomex)

Durante el ejercicio se activarán 13 mil 900 altavoces y el sistema de alertamiento vía celular. Aunque las autoridades han señalado que la infraestructura ha operado correctamente en sismos recientes, el simulacro es una oportunidad para revisar si el altavoz más cercano funciona adecuadamente. En caso de falla, se puede reportar a través del sistema de atención ciudadana Locatel o mediante el 911, teniendo a la mano el ID del poste o la dirección exacta.

Un aspecto poco considerado es la preparación emocional. Algunas personas pueden experimentar ansiedad al escuchar la alerta, incluso en un simulacro. Especialistas recomiendan explicar previamente a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad qué ocurrirá, para evitar pánico. En oficinas y escuelas, asignar responsables por área ayuda a mantener la calma y garantizar que nadie quede rezagado.

También es fundamental practicar el protocolo “replegarse, agacharse, cubrirse y sujetarse” en caso de no poder evacuar de inmediato. En edificios altos o en zonas donde la evacuación inmediata no sea viable, esta técnica puede reducir el riesgo de lesiones por caída de objetos.

Participar en este evento ayudará a tomar ciertas consideraciones ante un posible evento realFoto: TW @FES_ACATLAN

Otro elemento relevante es la revisión posterior al ejercicio. Una vez concluido, conviene realizar una breve evaluación: ¿se escuchó claramente la alerta?, ¿todos conocían el punto de reunión?, ¿alguien utilizó el elevador por error?, ¿hubo dificultades para personas con movilidad limitada? Este análisis fortalece la preparación real.

México registra cada año más de 90 sismos superiores a magnitud 4, lo que subraya la necesidad de ejercicios constantes. El simulacro no implica riesgo, pero sí representa una oportunidad para transformar la prevención en hábito.

Participar activamente, más allá de cumplir con la evacuación, permite identificar áreas de mejora y reforzar la seguridad colectiva. La preparación efectiva comienza en los detalles que muchas veces pasan desapercibidos.