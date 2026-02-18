México

¿Regresarán? Turbulence anuncia nueva etapa de Las Amponas tras ruptura con Burrita Burrona

A pesar de las polémicas y rumores, salen a la luz nuevas noticias sobre el grupo de mascotas drag más icónicas del internet

Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Luego de varias semanas de polémica por la ruptura del icónico dueto drag Turbulence y Burrita Burrona, este 17 de febrero la historia dio un giro con el anuncio de una nueva etapa para el universo de Las Amponas. La noticia llega tras declaraciones cruzadas, rumores en redes sociales y la salida de varios integrantes del proyecto original.

A través de sus plataformas digitales, Turbulence publicó un adelanto titulado como el inicio de una “nueva era del Multiverso”. En el mensaje que acompañó el video, la artista escribió: “¡Llegó el día! Bienvenidos a la nueva era del Multiverso. Se viene una etapa con mucha fuerza y fuego. Un comienzo que no estaba en los planes, pero que nació con todo el corazón. ¡Suscríbete y activa la campanita! 8 PM por YouTube”.

El anuncio se da después de que se hiciera oficial la salida de Momo Guzmán, intérprete original de Burrita Burrona, quien decidió abandonar el proyecto y emprender una nueva propuesta artística denominada Las Reales. La separación generó diversas especulaciones entre seguidores del dueto, especialmente por los señalamientos y comentarios que circularon en redes sociales tanto por parte de los involucrados como de otros comediantes.

El nuevo material promete el regreso de los personajes drag que participan en el universo de Las Amponas. Foto: (Turbulence Queen)

Además de la partida de Momo, el proyecto también enfrentó la salida de personajes como Mamá Mel y Loberrima, figuras que formaban parte del universo cómico que consolidó a Las Amponas como uno de los conceptos drag más populares en plataformas digitales.

En este contexto, Turbulence ha enfatizado que posee los derechos de autor sobre los personajes originales, lo que le permite continuar desarrollando y renovando el concepto. El reciente adelanto sugiere una reestructuración del universo narrativo, bajo la idea de un “multiverso” que abriría paso a nuevas versiones y reinterpretaciones de los personajes conocidos.

En el video promocional se observa la colaboración con algunos personajes que permanecen en el proyecto, así como una narrativa en la que Turbulence asume el control creativo de esta nueva etapa. El tono del material combina dramatismo y humor, incluyendo referencias irónicas a declaraciones previas que surgieron tras la ruptura, algo que varios fanáticos interpretaron como una respuesta directa a las críticas.

Un reciente reel en Instagram sugiere una renovación de los personajes. Foto: (Captura de pantalla)

Uno de los puntos que más llamó la atención entre los seguidores fue la aparente confirmación del regreso de Burrita Burrona, Mamá Mel y Loberrima, aunque con una renovación en sus interpretaciones. De hecho, en su cuenta de Instagram, Turbulence compartió un reel en el que aparece junto a Burrita Burrona, lo que sugiere que el personaje continuará, aunque con un nuevo intérprete tras la salida de Momo Guzmán.

La publicación también adelantó que el próximo 23 de febrero podrían darse a conocer más detalles sobre esta nueva etapa del proyecto. Mientras tanto, la comunidad de seguidores permanece atenta a los cambios en el universo de Las Amponas, que promete una transformación significativa sin desprenderse por completo de los personajes que le dieron identidad.

La ruptura marcó el fin de una etapa, pero el reciente anuncio deja claro que el proyecto continuará bajo una nueva dirección creativa, apostando por reinventarse en medio de la controversia.

Temas Relacionados

TurbulenceBurrita BurronaLas AmponasDrag queenLGBT+mexico-entretenimiento

