Reforma electoral está atorada por plurinominales, Monreal afirma que avanzará pese a renuencia del PT y PVEM

Propuesta de reforma electoral quedará respaldada por Morena pese a renuencia del PT y PVEM. Crédito: Cámara de Diputados

Este 17 de febrero de 2026, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que su bancada respaldará la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de la resistencia de sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en torno al tema de los diputados plurinominales.

Propuesta de Sheinbaum tiene respaldo incondicional de Morena

Durante una reunión con medios en la Cámara de Diputados, Monreal detalló que, aunque el proyecto permanece atascado por desacuerdos sobre la reducción de presupuesto y el método de selección de los plurinominales, el grupo parlamentario de Morena ofrecerá un apoyo total a la iniciativa presidencial.

El legislador explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum fijó cuatro ejes centrales para la reforma:

La integración de las cámaras legislativas

La disminución del costo de campañas y órganos electorales

La representación de mexicanos en el extranjero

La ampliación de mecanismos de participación ciudadana

Monreal subrayó que estos puntos son considerados “irreductibles” dentro del proyecto planteado por la representante del Ejecutivo Federal.

Sin consenso con el PT ni el PVEM

En cuanto a la discusión de los plurinominales, Monreal admitió que no se han logrado consensos con el PT y el PVEM. “No hay avances en ese tema”, reconoció, y añadió que la fórmula de integración de la Cámara sigue siendo motivo de debate.

PT y PVEM no llegan a acuerdos con Morena sobre reforma electoral.

Según el diputado, la propuesta original de la presidenta contemplaba reducir de 200 a 100 los escaños plurinominales, aunque más recientemente se han analizado alternativas como la elección por el principio del mejor perdedor o mediante listas abiertas:

“Una boleta donde se votarán a los mejores y en razón de eso podría ser que el número último de la lista el de mayores votos, que altera la fórmula que tenemos, porque actualmente son del 1 hasta el 40 y así se seleccionan en razón de prioridad. Pero no hubo avances, esa es la verdad”.

Reforma electoral avanzará pese a renuencia de aliados

El legislador sostuvo que, aunque no se ha presentado el texto definitivo de la iniciativa, Morena ratificó su compromiso de respaldar a la presidenta. “Firmamos un documento donde dijimos que las iniciativas que la presidenta enviara las íbamos a votar en favor”, puntualizó.

Monreal reconoció que será complejo conseguir la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional, pero reiteró que “Morena la va a respaldar en todo”.

Respecto a los tiempos legislativos, el diputado anticipó que la iniciativa podría presentarse la próxima semana, con la posibilidad de que la discusión y votación en comisiones y el pleno se realicen en la primera quincena de marzo.

Ricardo Monreal aseguró que la reforma electoral se encuentra aún en pausa por falta de acuerdos con el PVEM y el PT. (Cámara de Diputados)

No descartó que, de no alcanzarse acuerdos, la reforma se procese sin la seguridad de contar con los votos suficientes para su aprobación:

Monreal aclaró que la falta de consenso en este tema no pone en riesgo la alianza rumbo a los próximos procesos electorales de 2027 y 2030, y enfatizó que la prioridad de Morena será mantener la congruencia con la presidenta.