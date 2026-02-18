México

Reforma electoral está atorada por plurinominales, Monreal afirma que avanzará pese a renuencia del PT y PVEM

Entre los puntos destacados por la presidenta Claudia Sheinbaum se abarca la fiscalización de los partidos y el voto de mexicanos en el extranjero

Guardar
Propuesta de reforma electoral quedará respaldada por Morena pese a renuencia del PT y PVEM. Crédito: Cámara de Diputados

Este 17 de febrero de 2026, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que su bancada respaldará la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de la resistencia de sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en torno al tema de los diputados plurinominales.

Propuesta de Sheinbaum tiene respaldo incondicional de Morena

Durante una reunión con medios en la Cámara de Diputados, Monreal detalló que, aunque el proyecto permanece atascado por desacuerdos sobre la reducción de presupuesto y el método de selección de los plurinominales, el grupo parlamentario de Morena ofrecerá un apoyo total a la iniciativa presidencial.

El legislador explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum fijó cuatro ejes centrales para la reforma:

  • La integración de las cámaras legislativas
  • La disminución del costo de campañas y órganos electorales
  • La representación de mexicanos en el extranjero
  • La ampliación de mecanismos de participación ciudadana

Monreal subrayó que estos puntos son considerados “irreductibles” dentro del proyecto planteado por la representante del Ejecutivo Federal.

Sin consenso con el PT ni el PVEM

En cuanto a la discusión de los plurinominales, Monreal admitió que no se han logrado consensos con el PT y el PVEM. “No hay avances en ese tema”, reconoció, y añadió que la fórmula de integración de la Cámara sigue siendo motivo de debate.

PT y PVEM no llegan
PT y PVEM no llegan a acuerdos con Morena sobre reforma electoral.

Según el diputado, la propuesta original de la presidenta contemplaba reducir de 200 a 100 los escaños plurinominales, aunque más recientemente se han analizado alternativas como la elección por el principio del mejor perdedor o mediante listas abiertas:

Una boleta donde se votarán a los mejores y en razón de eso podría ser que el número último de la lista el de mayores votos, que altera la fórmula que tenemos, porque actualmente son del 1 hasta el 40 y así se seleccionan en razón de prioridad. Pero no hubo avances, esa es la verdad”.

Reforma electoral avanzará pese a renuencia de aliados

El legislador sostuvo que, aunque no se ha presentado el texto definitivo de la iniciativa, Morena ratificó su compromiso de respaldar a la presidenta. “Firmamos un documento donde dijimos que las iniciativas que la presidenta enviara las íbamos a votar en favor”, puntualizó.

Monreal reconoció que será complejo conseguir la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional, pero reiteró que “Morena la va a respaldar en todo”.

Respecto a los tiempos legislativos, el diputado anticipó que la iniciativa podría presentarse la próxima semana, con la posibilidad de que la discusión y votación en comisiones y el pleno se realicen en la primera quincena de marzo.

Ricardo Monreal aseguró que la
Ricardo Monreal aseguró que la reforma electoral se encuentra aún en pausa por falta de acuerdos con el PVEM y el PT. (Cámara de Diputados)

No descartó que, de no alcanzarse acuerdos, la reforma se procese sin la seguridad de contar con los votos suficientes para su aprobación:

Monreal aclaró que la falta de consenso en este tema no pone en riesgo la alianza rumbo a los próximos procesos electorales de 2027 y 2030, y enfatizó que la prioridad de Morena será mantener la congruencia con la presidenta.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralPTPVEMMorenaRicardo MonrealPlurinominalesClaudia Sheinbaummexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Resultados Sorteo Mayor 4002 de la Lotería Nacional: premio mayor y reintegros del martes 17 de febrero

El plazo para reclamar los premios es de 60 días contados a partir de la fecha del anuncio oficial

Resultados Sorteo Mayor 4002 de

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de febrero: Av Insurgentes presenta retrasos debido a la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Dos hombres con 130 mil pastillas de fentanilo fueron detenidos tras una persecución en Nogales, Sonora

El comisario de seguridad del municipio confirmó los hechos y señaló que el decomiso tiene un peso aproximado de 13 kilos

Dos hombres con 130 mil

Sergio Mayer entra como habitante de La Casa de los Famosos Telemundo tras rumores de que sería panelista

Una intensa negociación habría llevado al creador de “Solo para mujeres” a aceptar el reto dentro del reality show

Sergio Mayer entra como habitante

Cae “El Matute”, presunto líder de una célula ligada al CJNG dedicada a extorsiones e incendios de taxis en BC

En total fueron detenidas cinco personas, con lo que las autoridades aseguran que fue desarticulada la célula criminal

Cae “El Matute”, presunto líder
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos hombres con 130 mil

Dos hombres con 130 mil pastillas de fentanilo fueron detenidos tras una persecución en Nogales, Sonora

Cae “El Matute”, presunto líder de una célula ligada al CJNG dedicada a extorsiones e incendios de taxis en BC

Capturan a “La Madam”, presunta líder de una célula dedicada al robo de vehículos y motocicletas en CDMX

Sentencian a más de 60 años de prisión a “El Nariz”, líder de la Familia Michoacana en el Valle de Toluca

Operativa Barredora estaría detrás del triple homicidio en el bar Sala de Despacho de Puebla

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer entra como habitante

Sergio Mayer entra como habitante de La Casa de los Famosos Telemundo tras rumores de que sería panelista

Gabriel Soto y Geraldine Bazán, unidos otra vez junto a sus hijas: “Nuestra vida entera”

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

Lupita Villalobos se burla de la polémica entre Alana Flores y Samadhi Zendejas en Supernova Génesis

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 17 de febrero

DEPORTES

Álvaro Fidalgo hace llorar a

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

Santos retira de su estadio a aficionados por protestar

Keylor Navas podría dejar a Pumas e interesa en la MLS

FMF confirma que el Estadio Ciudad de México sí será sede del México vs Portugal, pese a rumores de retrasos