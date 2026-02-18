Misión comercial de Canadá en México fue “exitosa”, Ebrard promete más inversión y mejores empleos en ambos países

México y Canadá avanzan hacia una alianza estratégica con más inversión, empleos y cooperación bilateral, destacan Ebrard y Sheinbaum.

En medio de la próxima revisión del T-MEC y de un entorno comercial marcado por tensiones con Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México y Canadá avanzan hacia una relación más profunda, con mayor inversión, generación de empleos y cooperación estratégica en seguridad y cadenas de suministro.

Marcelo Ebrard destaca misión comercial “muy exitosa” y fija meta de inversión

A través de redes sociales, Ebrard calificó como “muy exitosa” la reunión de la misión comercial canadiense con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete.

Informó que se avanzó en el Plan de Acción de Cooperación Económica 2026-2030, cuya meta central es clara: más inversión y mejores empleos en ambos países.

El funcionario subrayó que México no está en una “zona de confort” y que, tras 30 años en los que la relación comercial bilateral creció 12 veces, es momento de acelerar la integración económica, independientemente de lo que ocurra en la revisión del tratado comercial de América del Norte.

Misión comercial de Canadá en México: 370 empresarios y 240 organizaciones

La delegación canadiense, encabezada por el ministro Dominic LeBlanc, reunió a 370 líderes empresariales y 240 organizaciones, convirtiéndose en una de las misiones más grandes que ha visitado México.

El encuentro incluyó reuniones con empresas mexicanas y autoridades federales.

Ambos gobiernos acordaron preparar un nuevo plan bilateral que será presentado en el segundo semestre de 2026.

Este contempla:

Inversión en minerales y procesos de refinación

Desarrollo de infraestructura y puertos

Fortalecimiento de cadenas de suministro

Impulso a sectores como inteligencia artificial y farmacéutica

Oportunidades laborales y de formación para jóvenes

Ebrard destacó que ya no se trata sólo de inversión canadiense en México, sino también de capital mexicano que comienza a expandirse hacia Canadá, particularmente en regiones como Quebec.

Relación México–Canadá ante la revisión del T-MEC y tensiones con Trump

El acercamiento ocurre previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto de amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.

Canadá tiene en México a su tercer socio comercial más importante, mientras que para México representa el quinto.

Aunque el comercio con Estados Unidos sigue siendo prioritario para ambas naciones, funcionarios de ambos países han reiterado que el T-MEC permanecerá vigente, aunque podría tener ajustes.

Desde el gobierno mexicano se ha insistido en que no existe un “plan B”, sino un fortalecimiento directo de la relación con Canadá como estrategia de diversificación y consolidación regional.

Seguridad y cooperación bilateral, eje clave del nuevo plan

Uno de los puntos centrales del diálogo fue la seguridad. LeBlanc planteó reforzar la coordinación entre agencias de seguridad y fuerzas militares para garantizar el intercambio de información y proteger inversiones.

Ebrard consideró “inteligente” incluir este tema en el plan bilateral, recordando que para México la prioridad es frenar el tráfico ilegal de armas.

La conversación ocurre semanas después del secuestro de trabajadores mineros vinculados a una empresa canadiense en Sinaloa, un hecho que, si bien genera preocupación, no debe interferir —según Ebrard— en la relación estratégica.

Sheinbaum califica misión como exitosa y apuesta por mayor integración

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación atraviesa una etapa de fortalecimiento y sostuvo que el T-MEC continuará vigente.

Señaló que el objetivo es reducir trabas regulatorias, ampliar exportaciones agroalimentarias y atraer más inversión canadiense, al tiempo que se impulsa la presencia de empresas mexicanas en territorio canadiense.

Además, organismos empresariales de ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para establecer un mecanismo permanente de diálogo que facilite exportaciones y nuevos proyectos de inversión.

Con este nuevo impulso diplomático y comercial, México y Canadá buscan consolidar una alianza estratégica capaz de resistir la incertidumbre global y convertirla en oportunidad de crecimiento compartido.