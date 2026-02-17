México

Sheinbaum se reunirá con ministro de Comercio de Canadá: “El T-MEC va a permanecer”

México y Canadá preparan plan de acción bilateral para fortalecer integración económica y seguridad ante revisión del T-MEC

En La Mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la relación con Canadá atraviesa una etapa de fortalecimiento, y rechazó que exista un “plan B” ante una eventual cancelación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Más que plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá”, subrayó Sheinbaum al responder preguntas sobre el futuro del acuerdo comercial en la conferencia de prensa matutina, donde aseguró: “el T-MEC va a permanecer, puede haber algunas modificaciones, pero va a permanecer”.

Durante la misión comercial canadiense celebrada ayer en la Ciudad de México, participaron más de 370 líderes empresariales y 240 organizaciones. En ese marco, los gobiernos de México y Canadá anunciaron el desarrollo de un plan de acción bilateral que incluye la reducción de trabas regulatorias, el impulso a inversiones privadas y el fortalecimiento de cadenas logísticas en sectores como minería, infraestructura, minerales críticos, industria farmacéutica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el ministro responsable del Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, encabezaron el encuentro, donde se acordó que el plan será presentado a Sheinbaum y al primer ministro canadiense, Mark Carney, durante el segundo semestre de 2026. Ebrard destacó: “Ya no es sólo inversión canadiense en México; empieza a haber inversión mexicana en Canadá. México ya no quiere seguir sólo produciendo minerales; queremos procesarlos también”.

La presidenta mexicana detalló que la agenda de cooperación incluye la diversificación de exportaciones agroalimentarias, así como el impulso a la presencia de empresas mexicanas en Canadá y de inversiones canadienses en territorio nacional. “Queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país... y de empresas mexicanas que tengan inversiones en Canadá”, enfatizó Sheinbaum. En la misión participaron representantes del gabinete económico, incluidos los titulares de Energía, Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores.

La seguridad en las cadenas de suministro representa otro eje prioritario, junto al refuerzo de la colaboración en defensa. LeBlanc anunció el aumento de oficiales de la Real Policía Montada de Canadá en la embajada canadiense en México y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para combatir delitos transnacionales.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Business Council of Canada (BCC) firmaron un memorándum de entendimiento para establecer un mecanismo permanente de diálogo y cooperación orientado a facilitar exportaciones y atraer inversión en ambos mercados. Según datos oficiales, el comercio bilateral México-Canadá se multiplicó por 12 en los últimos 30 años.

“Pasarán cosas buenas entre nuestros dos países. A partir de ahora, lograremos que crezca aún más”, expresó Ebrard en redes sociales, mientras que LeBlanc sostuvo que el momento actual representa una oportunidad para “reafirmar el éxito del acuerdo”.

