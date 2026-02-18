José Joel y Anel Noreña confirman ruptura definitiva con Sarita Sosa: “Bastante tiene con lo que hizo”

Marysol Sosa, Sarita Sosa y José Joel, todos hijos de José José (Instagram marysol sosa)

La familia de José José volvió a ser noticia tras las declaraciones de Anel Noreña y José Joel, quienes confirmaron que no tienen intención de reencontrarse con Sarita Sosa, hija menor del intérprete, durante un encuentro reciente con medios en Ciudad de México.

El distanciamiento entre los hijos del cantante y Sarita Sosa se mantiene, pese a las especulaciones sobre una posible reconciliación familiar.

Sin contacto ni deseo de reencuentro con Sarita Sosa

Al ser consultada sobre la posibilidad de buscar un acercamiento con Sarita Sosa, Anel Noreña respondió de manera tajante: “No tengo ningún contacto, amor. La verdad, no sé nada de ella”.

Ante la pregunta sobre si existiría un perdón para Sarita si lo solicitara, Noreña sentenció: “Bastante tiene con lo que hizo. Hasta ahí te puedo yo decir”.

La exesposa de José José recalcó que no hay relación ni intención de acercamiento con la hija que el cantante tuvo en su matrimonio con Sara Salazar.

José Joel respaldó la postura familiar al señalar que, tras los conflictos surgidos desde el fallecimiento del artista, no existe interés por buscar a Sarita. “

Cada quien está viviendo lo que tiene que vivir después de todo lo que pasó”, declaró el hijo mayor de José José, subrayando que la distancia se ha hecho costumbre y no forman parte de la vida cotidiana de la familia en México.

Reconciliación con Marysol Sosa, pero sin reuniones frecuentes

Sobre la relación con Marysol Sosa, Anel Noreña confirmó que existe comunicación y reconciliación entre ellos, aunque las reuniones presenciales no son habituales.

“Sí, claro, claro, claro. Pero hay niños de por medio. Donde hay niños de por medio es un poquito difícil”, explicó la madre de los hermanos Sosa.

José Joel agregó que su hermana siempre está invitada a los encuentros familiares y que la ausencia se debe a compromisos personales y familiares, no a conflictos internos.

La salud de Anel Noreña y recuerdos de José José

Durante la conversación, Anel Noreña habló sobre su estado de salud.

“Me fallan las piernas, me fallan los brazos, a veces los ojos y luego, luego el pelo. Pero estoy muy bien”, dijo con humor y honestidad. También compartió recuerdos de los cumpleaños de José José, describiéndolos como grandes celebraciones donde “nos veíamos todos” y señalando la dificultad de reunir a la familia tras la muerte del cantante.

Noreña también mencionó las secuelas que enfrenta tras problemas de salud, especialmente en el habla y la movilidad. “Aprendes a vivir”, afirmó al hablar sobre su proceso de recuperación.

Proyectos familiares y homenajes al “Príncipe de la Canción”

Consultado sobre nuevos proyectos relacionados con el legado musical de José José, José Joel adelantó la posibilidad de una obra de teatro basada en la música del artista, aunque reconoció que el principal reto es la financiación. “Siempre falta el billete, papi. Imagínese”, comentó.

En cuanto a homenajes, la familia inauguró una placa conmemorativa en la casa de la infancia de José José, en colaboración con autoridades locales. Anel expresó satisfacción por este reconocimiento: “La familia haya decidido darle sí a la alcaldesa fue verdaderamente maravilloso”.