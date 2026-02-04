Entre carne de primera calidad y ostras de sabor intenso: el encanto de la comida japonesa en México

Productores de la prefectura de Miyagi exhiben sus productos, incluyendo pasta de algas y otros alimentos japoneses, en un evento promocional en México para expandir sus exportaciones ante la depreciación del yen (Gerardo Pablo del Castillo/ Infobae México)

La depreciación del yen impulsa a los productores agropecuarios de la prefectura de Miyagi a buscar nuevos mercados fuera de Japón, aprovechando que sus productos resultan más competitivos en el extranjero.

El objetivo es claro: compensar la contracción del mercado interno japonés, provocada por la disminución de la población, con un aumento en las exportaciones. En este contexto, representantes de Miyagi han puesto la mira en México, un país donde existen más de 7 mil restaurantes y 120 tiendas dedicadas a la venta de productos japoneses.

La oferta que Miyagi planea llevar a México incluye cinco de sus principales productos: peces y mariscos, arroz, carne de res, camote y sake. Las fresas, aunque son parte de su producción local, no están contempladas en esta estrategia de exportación, según se informó durante un evento en la Asociación México Japonesa.

La prefectura de Miyagi, situada a unos 300 kilómetros de Tokio, se destaca por su ubicación entre el mar Pacífico y las montañas, lo que le otorga condiciones naturales privilegiadas para la agricultura y la pesca. Esta zona es conocida en Japón como la “tierra de los alimentos”.

Una selección de ostras abiertas presentadas en bandejas metálicas, uno de los productos estrella de Miyagi por su sabor que combina el sabor del plancton del mar y los minerales de la montaña. (Gerardo del Castillo/ Infobae México)

Uno de los productos estrella son las ostras, apreciadas por su sabor intenso, resultado de la combinación de minerales provenientes de las montañas y el plancton del mar. Además, Miyagi es reconocida como uno de los mayores productores de arroz del país.

Dentro de la oferta cárnica, resalta el wagyu de Sendai, conocido localmente como Sendai-gyu. Esta carne se distingue por su alto nivel de marmoleo y ha obtenido las máximas certificaciones de calidad, A5 y B5, las cuales, según los productores, solo se otorgan a reses certificadas por el gobierno japonés.

Los exportadores japoneses ven en eventos globales como el Mundial una oportunidad para impulsar la gastronomía y los productos agropecuarios de su país en el mercado mexicano. La estrategia busca aprovechar el interés creciente por la cocina japonesa y la reputación de excelencia de los alimentos originarios de Miyagi.

¿Qué es la carne Sendai-gyu?

Sendai Gyu es un tipo de wagyu premium producido en la región de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. Es reconocida por su textura suave, sabor delicado y jugosidad.

En México hay más de 7 mil restaurantes de comida japonesa (Gerardo del Castillo/ Infobae México)

Solo recibe la denominación “Sendai Beef” la carne de res que alcanza la máxima calificación A5 o B5 bajo los estándares japoneses, con un nivel de marmoleo (BMS) de al menos 10, lo que la convierte en una de las carnes más exclusivas y valoradas de Japón.

Las reses se crían con una dieta especial basada en paja de arroz local y agua pura, elementos que contribuyen a la calidad del marmoleo y al sabor distintivo de la carne.

El proceso de crianza dura hasta tres años en pequeñas granjas familiares, lo que permite un control individualizado y cuidadoso de cada animal.

La historia de la carne Sendai Gyu moderna se remonta a 1974, cuando se introdujo genética de alta calidad desde Hyogo para mejorar la raza.

*Con información de Gerardo del Castillo Moch