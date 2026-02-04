México

Entre carne de primera calidad y ostras de sabor intenso: el encanto de la comida japonesa en México

Con más de siete mil restaurantes de gastronomía japonesa en el país, ahora la prefectura de Miyagi busca ingresar al mercado nacional con sus productos estrella

Guardar
Productores de la prefectura de
Productores de la prefectura de Miyagi exhiben sus productos, incluyendo pasta de algas y otros alimentos japoneses, en un evento promocional en México para expandir sus exportaciones ante la depreciación del yen (Gerardo Pablo del Castillo/ Infobae México)

La depreciación del yen impulsa a los productores agropecuarios de la prefectura de Miyagi a buscar nuevos mercados fuera de Japón, aprovechando que sus productos resultan más competitivos en el extranjero.

El objetivo es claro: compensar la contracción del mercado interno japonés, provocada por la disminución de la población, con un aumento en las exportaciones. En este contexto, representantes de Miyagi han puesto la mira en México, un país donde existen más de 7 mil restaurantes y 120 tiendas dedicadas a la venta de productos japoneses.

La oferta que Miyagi planea llevar a México incluye cinco de sus principales productos: peces y mariscos, arroz, carne de res, camote y sake. Las fresas, aunque son parte de su producción local, no están contempladas en esta estrategia de exportación, según se informó durante un evento en la Asociación México Japonesa.

La prefectura de Miyagi, situada a unos 300 kilómetros de Tokio, se destaca por su ubicación entre el mar Pacífico y las montañas, lo que le otorga condiciones naturales privilegiadas para la agricultura y la pesca. Esta zona es conocida en Japón como la “tierra de los alimentos”.

Una selección de ostras abiertas
Una selección de ostras abiertas presentadas en bandejas metálicas, uno de los productos estrella de Miyagi por su sabor que combina el sabor del plancton del mar y los minerales de la montaña. (Gerardo del Castillo/ Infobae México)

Uno de los productos estrella son las ostras, apreciadas por su sabor intenso, resultado de la combinación de minerales provenientes de las montañas y el plancton del mar. Además, Miyagi es reconocida como uno de los mayores productores de arroz del país.

Dentro de la oferta cárnica, resalta el wagyu de Sendai, conocido localmente como Sendai-gyu. Esta carne se distingue por su alto nivel de marmoleo y ha obtenido las máximas certificaciones de calidad, A5 y B5, las cuales, según los productores, solo se otorgan a reses certificadas por el gobierno japonés.

Los exportadores japoneses ven en eventos globales como el Mundial una oportunidad para impulsar la gastronomía y los productos agropecuarios de su país en el mercado mexicano. La estrategia busca aprovechar el interés creciente por la cocina japonesa y la reputación de excelencia de los alimentos originarios de Miyagi.

¿Qué es la carne Sendai-gyu?

  • Sendai Gyu es un tipo de wagyu premium producido en la región de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. Es reconocida por su textura suave, sabor delicado y jugosidad.
En México hay más de
En México hay más de 7 mil restaurantes de comida japonesa (Gerardo del Castillo/ Infobae México)
  • Solo recibe la denominación “Sendai Beef” la carne de res que alcanza la máxima calificación A5 o B5 bajo los estándares japoneses, con un nivel de marmoleo (BMS) de al menos 10, lo que la convierte en una de las carnes más exclusivas y valoradas de Japón.
  • Las reses se crían con una dieta especial basada en paja de arroz local y agua pura, elementos que contribuyen a la calidad del marmoleo y al sabor distintivo de la carne.
  • El proceso de crianza dura hasta tres años en pequeñas granjas familiares, lo que permite un control individualizado y cuidadoso de cada animal.
  • La historia de la carne Sendai Gyu moderna se remonta a 1974, cuando se introdujo genética de alta calidad desde Hyogo para mejorar la raza.

*Con información de Gerardo del Castillo Moch

Temas Relacionados

MiyagiJapónsendai gyumexico-noticias

Más Noticias

Nieta de Bárbara Mori sorprende con interpretación de Rubí a más de dos décadas del estreno del melodrama

Natália Subtil sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su hija menor personificada en uno de los personajes más inolvidables de las telenovelas mexicanas

Nieta de Bárbara Mori sorprende

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

Cada miércoles los equipos buscan la recompensa mayor de la semana

Exatlón México: quién gana la

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: inicia protesta de trabajadores del Metro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Esta es la nueva ruta de RTP que beneficiará a los estudiantes de CCH Sur

El Gobierno de la CDMX colaboró con los padres de familia para la creación de una ruta segura de transporte público estudiantil

Esta es la nueva ruta

Laura Itzel Castillo y Andrea Chávez reaccionan a polémica por salón de belleza en el Senado

La presidenta de la Cámara Alta aseguró que el servicio no es gratuito y el pago es personal

Laura Itzel Castillo y Andrea
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos a empleada

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

Familia de minero desaparecido en Sinaloa acusa al gobierno de ignorarlos pese a despliegue militar y exhorto de la ONU

Capturan al papá del “Tortas”, ex líder del ‘La Anti Unión Tepito’ durante cateo en CDMX

DEA destaca decomiso histórico de pastillas de fentanilo y entrega de narcos del Cártel de Sinaloa y CJNG

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

Sexta fecha para Harry Styles en CDMX presenta alta cantidad de boletos sin vender en estas secciones del GNP Seguros

‘Valor Sentimental’: cuándo ver en streaming en México la cinta noruega nominada al Oscar como Mejor Película

Poncho de Nigris rompe en llanto porque hay gente que lo quiere ver fracasar en su evento de box

Violeta Isfel invita a Imelda Tuñón a dejar la guerra con Maribel Guardia y tomar terapia

DEPORTES

Liga de Expansión MX: estos

Liga de Expansión MX: estos son los horarios y sedes de los partidos de la Jornada 5

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo y Obed Vargas?: Esta sería la fecha

Jornada 5 Liga MX Clausura 2026: Horarios, partidos y transmisiones para este fin de semana

Se aceleran los trámites para la llegada de Fidalgo a la Selección Mexicana: FMF ya habría enviado documentación

Selección Mexicana anuncia un juego de leyendas contra Brasil en el Estadio Azteca