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América vs Toluca: Antonio Mohamed reconoce que enfrentar “al equipo más grande” siempre se siente diferente

Mohamed reconoció el valor de enfrentar al América y asegura que su equipo deberá elevar el nivel

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la antesala del choque ante América por la Jornada 15 del Clausura 2026, Antonio Mohamed puso el foco en la exigencia del rival y en el momento que vive Toluca.

El técnico argentino anticipa un partido de alta demanda y con implicaciones directas en la recta final del torneo.

“No es lo mismo ganarles”: el peso de enfrentar al América

(EFE/ Felipe Gutiérrez)
(EFE/ Felipe Gutiérrez)

En entrevista con Claro Sports, Mohamed reconoció que medirse ante el conjunto azulcrema tiene un valor distinto dentro del futbol mexicano. Enfatizó que el tamaño del rival eleva la exigencia y cambia la forma en que se encaran este tipo de partidos.

“A cualquier entrenador en México siempre enfrentar al equipo más grande que hay en el país te genera vestirte más. No es lo mismo ganarle a otro equipo que ganar al América”, explicó.

El técnico también descartó cualquier lectura emocional en torno a su pasado con el club. “Mi historia ya está escrita, ya pasó. No va a haber ninguna segunda historia jamás”, señaló.

Además, advirtió sobre el contexto del rival, al que considera especialmente peligroso en su situación actual. “Enfrentar a un América herido… sabemos que heridos son doblemente peligrosos”, apuntó.

Toluca ajusta sobre la marcha y prioriza Concacaf

(William Navarro-Imagn Images)
(William Navarro-Imagn Images)

De cara al cierre del torneo, Mohamed reconoció que su equipo ha dejado escapar puntos en partidos recientes, aunque insistió en que el balance final responderá a lo mostrado en la cancha. “Nos pasó con Atlas, nos pasó con Cruz Azul… pero al final del torneo vamos a tener los puntos que merecemos”, dijo.

El estratega también explicó que la falta de pretemporada y las lesiones han condicionado el rendimiento del plantel. “Los demás equipos hicieron un mes de pretemporada, nosotros no lo hicimos… llegamos el 2 de enero a entrenar y el siete debutamos”, detalló.

Con ese panorama, Toluca encara el tramo final con doble competencia, pero con prioridades definidas. “Nuestro objetivo es terminar entre los cuatro primeros y poner toda la energía en Concacaf… nuestro sueño es ganarla y clasificar al Mundial de Clubes”, afirmó.

Mohamed reconoció que cuenta con un plantel corto, aunque confía en la respuesta del grupo. “Tenemos un plantel reducido por lesiones, pero con mucha fe en los que están esperando su oportunidad”, señaló, dejando claro que el equipo deberá sostenerse con los elementos disponibles en un calendario exigente.

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