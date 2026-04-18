¿Fan de las artesanías? Conoce este Pueblo Mágico de la talavera y el barro rojo: se encuentra cerca de la CDMX

Artesanías de talavera. (Gob.Mex)

Escaparse a destinos cercanos a la Ciudad de México siempre es una excelente opción para desconectarse de la rutina y disfrutar de nuevos paisajes durante el fin de semana. Estos sitios ofrecen una combinación de descanso, cultura y belleza que invita a hacer una pausa del estrés cotidiano.

Para los fanáticos de las artesanías de talavera, barro rojo y algunas piezas de cestería perfectas para la decoración del hogar existe un lugar a tan solo dos horas de la capital del país, que se convierte en el espacio ideal para descubrir tradición, color y el trabajo de manos artesanas.

Cholula. (Gobierno de Cholula)

¿Dónde se encuentra este lugar de artesanías?

Ubicado en el estado de Puebla, aproximadamente a 30 minutos del centro de la ciudad, Cholula es un destino que fusiona su pasado prehispánico con el esplendor de la época colonial, convirtiéndose en un lugar óptimo para disfrutar de un momento de relajación y disfrute.

Con un vasto legado histórico que se remonta al 500 a.C., este Pueblo Mágico se ha consolidado como uno de los asentamientos más antiguos y continuamente habitados de todo el continente americano. Al visitarlo, es posible apreciar su riqueza cultural, tradiciones y el profundo sentido histórico que lo distingue.

Derivado de ello, este lugar posee una gran relevancia dentro de la herencia del país, especialmente por sus artesanías: sidra, pirotecnia, alfarería, así como trabajos en popotillo y talavera, que se han convertido en un sello distintivo de su identidad.

Artesanías de Cholula. (Gobierno de Cholula)

Compra de talavera y barro rojo

Dentro de las actividades más comunes en Cholula se encuentran los talleres de talavera, donde las personas tienen la oportunidad de realizar una pieza como platos, azulejos, jarrones, floreros, macetas, entre otros, con este material y tecinas de miles de años.

Los productos en barro rojo, también son muy relevantes en el lugar, ya que con este recurso los artesanos crean Árboles de la Vida, vajillas y objetos decorativos para cualquier sitio.

Ambas son compras imperdibles para los viajeros que visitan la zona; además, es posible encontrar objetos de cestería como servilleteros, manteles y bolsas, así como joyería y prendas de vestir.

Para adentrarte en esta riqueza artesanal, una parada imperdible es el Centro Artesanal, Cultural y Gastronómico Xelhua, una área que concentra el talento de creadores locales en un solo punto.

A lo largo de la Avenida Miguel Hidalgo, también encontrarás una variedad de comercios llenos de color y tradición, perfectos para recorrer sin prisa y elegir piezas únicas que reflejan la esencia y el trabajo de manos mexicanas en Cholula.