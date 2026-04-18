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Feminicidio de Edith Guadalupe: papá pide que no haya “chivo expiatorio”, por esta razón la Fiscalía de CDMX detuvo al vigilante

La Fiscalía detuvo al presunto feminicida horas después de que fue hallada sin vida dentro del edificio en avenida Revolución

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El papá de Edith pidió que no haya se fabrique un "chivo expiatorio". | Twitter
El papá de Edith pidió que no haya se fabrique un "chivo expiatorio". | Twitter

El papá de Edith Guadalupe Valdés Zadívar, joven de 21 años que fue hallada sin vida en un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, hizo un lllamado a que no fabrique un ‘chivo expiatorio’ para la investigación del feminicidio de su hija.

Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe, el padre de la joven demandó que las autoridades capitalinas detengan al feminicida y “no a cualquier” persona.

Esto, en medio de las acusaciones en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por no implementar los protocolos correspondientes cuando la familia denunció la desaparición, a pesar de que desde ese momento señalaron que la joven fue vista por úlrima vez cuando ingresó a dicho inmueble.

A esto se sumó un intento de extorsión por parte de un policía ministerial, quien le pidió dinero a los papás de Edith para agilizar la búsqueda, lo que generó que los familiares de la joven bloquearan la avenida Revolución para exigir que las autoridades ingresaran al edificio donde fue hallada.

“Al agresor y no que me pongan a cualquier hijo de la chingada”, dijo al ser entrevistado por diversos medios de comunicación.

Detienen a presunto feminicida

Pocas horas después del hallazgo, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, informó que se detuvo al presunto feminicida de Edith, un hombre identificado como Juan Jesús ‘N’ y vigilante del edificio.

En un video publicado en su cuenta de X, explicó que “de acuerdo con los actos de investigación que realizó la Fiscalía”, se determinó que el lugar de los hechos fue la caseta de vigilancia del edificio, lugar donde se identificaron restos hemáticos y se logró posicionar al probable responsable.

Detalló que las primeras indagatorias indican que Juan Jesús ‘N’ golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones, ocasionándole la muerte y posteriormente, ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena.

Aseguró que el detenido comparecerá ante la autoridad judicial durante su audiencia inicial en las próximas horas, sin dar mayores detalles.

Edith acudió a pedir trabajo en edificio de la CDMX, pero ya no salió

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, salió de su casa en Iztapalapa el 15 de abril para acudir a una cita de trabajo en un edificio ubicado en la avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

No volvió a casa y desde ese día su familia comenzó la búsqueda, incluso bloqueó calles para exigir su localización.

Las autoridades inicialmente les pidieron esperar 72 horas y consideraron que tal vez Edith se había ido con amigas o un novio.

Familia de Edith investigó por su cuenta

La familia investigó por su cuenta y obtuvo imágenes de cámaras particulares que confirmaron que Edith llegó al edificio en un mototaxi de aplicación, pero no se le vio salir.

El 17 de abril por la madrugada, la Fiscalía realizó una inspección en el inmueble y localizó el cuerpo sin vida de Edith en el sótano.

El edificio es habitacional, no de oficinas, y los familiares señalaron que les negaron información sobre las cámaras de seguridad.

La Fiscalía de la CDMX abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio y aseguró acompañamiento a la familia de la víctima.

El caso generó indignación entre familiares por la falta de respuesta inicial de las autoridades y la presunta omisión de quienes administran el inmueble.

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