Gabriel Soto y Geraldine Bazán, unidos otra vez junto a sus hijas: “Nuestra vida entera”

Tras su separación en 2018, Gabriel Soto y Geraldine Bazán han mantenido una relación cordial enfocada en el crecimiento de sus hijas (IG)

Gabriel Soto y Geraldine Bazán coincidieron públicamente para celebrar el cumpleaños de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, a pesar de haberse separado hace casi ocho años.

Las imágenes compartidas por el propio Soto mostraron a la expareja unida en la ocasión especial organizada para festejar juntos el aniversario de Elissa, quien cumplió 17 años el 17 de febrero, y el de Alexa, que llegará a los 12 años el 19 de febrero.

En el mensaje publicado por Gabriel Soto, el actor expresó el orgullo que siente por sus hijas. “Hijas, son nuestra vida entera y las amamos con todo el corazón. Ya les he dicho todo lo que les deseo y estaremos siempre para ustedes y sobre todas las cosas. Qué gran orgullo ver las personas tan hermosas, nobles e inteligentes en las que se han convertido”.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán se reúnen públicamente para celebrar el cumpleaños de sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda (IG)

La expareja, que terminó su matrimonio de dos años en mayo de 2018 tras una relación de una década, se ha mostrado desde entonces enfocada en el bienestar y crecimiento de Elissa Marie y Alexa Miranda.

Sin “segundas oportunidades” en el amor

La última vez que se les vio juntos a Gabriel y Geraldine fue durante el evento UpFront de Televisa, en 2025, lo que generó de inmediato especulaciones sobre una posible reconciliación, hipótesis que Geraldine Bazán descartó de manera contundente.

“No, no hay segundas oportunidades. No hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional. Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa”.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto en el 'UpFront' de Televisa (Instagram: @geraldinebazan)

Romance y divorcio en medio del ojo público

Gabriel Soto y Geraldine Bazán mantuvieron una relación de aproximadamente diez años, de los cuales estuvieron casados cerca de dos. La pareja inició su noviazgo en 2008, se comprometió un año después y contrajo matrimonio en diciembre de 2014. Tuvieron dos hijas: Elissa Marie y Alexa Miranda.

La relación enfrentó diversas dificultades, incluyendo rumores de infidelidad por parte de Gabriel Soto, especialmente vinculados con la actriz de origen ruso Irina Baeva.

En septiembre de 2017, la pareja confirmó su separación y el divorcio se concretó en octubre de 2018. Durante el proceso, ambos estuvieron bajo el escrutinio público y mediático, lo que complicó la separación.

Geraldine Bazán afirmó que la prioridad de ambos es el bienestar emocional de Elissa Marie y Alexa Miranda (Foto: Instagram@geraldinebazan/@gabrielsoto)

Geraldine Bazán expresó en diversas entrevistas que la prioridad siempre fueron sus hijas y que, pese a la controversia, logró mantener una relación cordial con Gabriel Soto para garantizar el bienestar de las niñas.

Soto, por su parte, reiteró que existe respeto y coordinación con su expareja, y que ambos comparten tiempo y responsabilidades en la crianza de sus hijas.

Tras el divorcio, Soto formalizó su relación con Irina Baeva -de quien se separó en 2024 tras seis años de romance-, mientras que Bazán optó por mantener su vida sentimental alejada de la atención pública. Actualmente, ambos exesposos sostienen una relación basada en el respeto y la comunicación por el bien de sus hijas.