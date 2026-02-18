Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran su dinero hoy miércoles 18 de febrero

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez que cobran su pago del bimestre enero-febrero de 2026 este miércoles 18 de febrero son aquellos cuya primera letra de su CURP empiece con D, E y F.

Tras meses de espera, los beneficiarios finalmente conocieron el calendario oficial de pagos que difundió la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) el pasado lunes 16 de febrero.

Calendario completo de pagos de la beca

Como tradicionalmente se distribuyen los depósitos, los pagos se irán entregando en orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.

Letra C: Martes 17 de febrero 2026.

Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.

Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.

Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.

Letras R: Miércoles 25 de febrero 2026.

Letra S: Jueves 26 de febrero 2026

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026.

Cabe señalar que no es necesario cobrar el apoyo el día que llega, pues el dinero puede permanecer en la tarjeta el tiempo que sea.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina (X@bbienestarmx)

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito del programa?

Hay varias maneras de conocer si ya te llegó el pago de febrero de la Beca Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

La CNBBBJ continúa con la dispersión del último pago del año para alumnos de Educación Media Superior. Crédito: X/@bbienestarmx

Detalles de la Beca Benito Juárez

La Beca Benito Juárez está dirigida a jóvenes inscritos en bachilleratos o preparatorias públicas, ya sea en modalidad escolarizada o mixta, y otorga un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, durante 10 meses del ciclo lectivo, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

Para consultas o asistencia, el organismo dispone del número telefónico 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), así como de un canal institucional de WhatsApp, accesible en linktr.ee/CanalesBecasBienestar, donde se puede consultar información detallada por entidad.

El objetivo central es reducir la deserción escolar y promover la permanencia en las aulas para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.