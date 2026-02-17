Usuarios en redes sociales señalan a Ángela Aguilar de forzar a Nodal para que bailara en el Auditorio Nacional

La actitud del cantante al compartir escenario con la familia Aguilar provocó polémica. (Captura de pantalla @marcegisu)

El homenaje al Ejército y las Fuerzas Armadas de México realizado este fin de semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México reunió a la controversial familia Aguilar y a Christian Nodal en un escenario que terminó generando debate en redes sociales. Durante el evento, el público presenció cómo el intérprete sonorense fue invitado a participar en varios momentos musicales junto a Ángela, Pepe y Leonardo Aguilar, situación que provocó diversas reacciones por su actitud.

El primer momento de tensión surgió cuando Nodal subió al escenario para interpretar el tema “Dime cómo quieres” para acompañar a Ángela. Al concluir la interpretación, el cantante fue convocado por Pepe Aguilar quien lo presentó con humor ante el público diciendo: “Pásele, joven. Pásele, joven”. El gesto provocó risas y aplausos, pero el rostro del sonorense reflejaba desconcierto, mientras recibía una palmada en la espalda por parte de su suegro. “Tráiganle unos audífonos a mi yerno, por favor”, ordenó el compositor sin consultar a Christian.

Christian Nodal causa polémica por su reacción junto a Pepe Aguilar en el Auditorio Nacional. (TikTok: marcegisu)

Por lo que la participación de Nodal se extendió al interpretar otro tema junto a la familia, fuera del programa original. En ese punto, Pepe Aguilar solicitó audífonos para que el cantante pudiera integrarse al número “México lindo y querido” junto a Leonardo y Ángela Aguilar. Durante la canción, la incomodidad del cantante de mariacheño se hizo más evidente, especialmente cuando Ángela se acercó para hablarle al oído y tomarlo de las manos.

Mientras la interpretación avanzaba, Ángela Aguilar intentó animarlo para que bailara. El sonorense apenas giró una vez y luego optó por quedarse quieto, apartándose levemente del grupo. Al finalizar el número, Christian pronunció algunas frases junto a la familia Aguilar, pero la atención ya estaba puesta en su actitud. Los asistentes y usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre la evidente incomodidad del artista.

Durante el número musical, la cantante hizo lo posible para animar a Nodal. (Captura de pantalla TikTok @marcegisu)

En plataformas como Instagram y TikTok, los videos del momento sumaron numerosas reacciones. Los comentarios de los internautas señalaron que Christian Nodal “parece cansado” de la dinámica familiar de Ángela Aguilar y que, en más de una ocasión, la cantante lo sostuvo de las manos y le murmuró al oído sin dejarlo que se marchara. La mayoría de las opiniones coincidieron en que el cantante no mostraba disposición para bailar, lo que alimentó la percepción de que estuvo forzado a participar en el número.

“Ya se cansó”, “Lo agarra como si se le fuera”, “La mascota de la familia”, “La cara de Nodal lo dijo todo”, “Se ve que le tiene miedo a Pepe”, “Estoy cansado, jefe”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.