SEP anuncia puente vacacional en este mes de febrero: cuándo será

La SEP indicó que habrá un puente vacacional este mes de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que habrá un puente vacacional para este mes de febrero para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La dependencia del Gobierno de México reveló que los días que restan de este mes de febrero, habrá una fecha en que las actividades académicas serán suspendidas.

Dicha fecha coincidirá con un fin de semana, por lo que será un puente vacacional para estudiantes de nivel básico en todo el país.

La SEP dio a conocer la fecha en que las clases serán suspendidas para todos los alumnos y alumnas en el país de escuelas de la SEP de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con lo indicado por la SEP, la fecha en que las clases serán suspendidas será el viernes 27 de febrero.

Por lo tanto, en esta fecha las clases serán suspendidas y coincidirán con un fin de semana largo o puente vacacional.

¿Cuántos días sin clases tendrán estudiantes de la SEP este mes de febrero?

La SEP informó que habrá dos días en total sin clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Señaló que uno de los días de descanso ya ocurrió, específicamente el lunes 2 de febrero, por el aniversario de la Constitución de 1917.

Por lo tanto, solo queda una fecha exacta en este mes de febrero en la que no se impartirán clases.

La SEP explicó el motivo y notificó que se trata de un fin de semana largo para estudiantes de nivel básico en México.

Viernes 27 de febrero

La fecha de descanso será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Será un fin de semana largo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La SEP indicó que el viernes 27 de febrero no habrá clases. Foto: Cuartoscuro.

Por lo tanto, la razón por la que no habrá clases este viernes 27 de febrero y es por lo cual habrá un puente vacacional es por la junta de CTE, la cual se lleva a cabo a final de mes.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.

La CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Crédito: Cuartoscuro.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.