Kenia López Rabadán garantiza diálogo abierto para la reforma electoral: insta a revisar libros de texto gratuitos realizados por Marx Arriaga

Kenia López Rabadán reitera diálogo abierto para debatir sobre la reforma electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

Este 17 de febrero de 2026 la presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, subrayó la importancia de mantener un diálogo abierto en torno a la inminente reforma político-electoral.

De acuerdo con la legisladora, la discusión sobre la iniciativa enviada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se llevará a cabo con amplitud, pluralismo y bajo la premisa de escuchar a todos los sectores interesados. Además, López Rabadán ha puesto el foco sobre la pertinencia de revisar los libros de texto gratuitos elaborados durante la gestión de Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Puertas abiertas para la iniciativa de Sheinbaum

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán aseguró que la Cámara de Diputados mantendrá sus puertas abiertas para un intercambio institucional y respetuoso respecto a la reforma electoral. La diputada enfatizó que “si aquí se envía esa iniciativa, por supuesto que garantizaremos que se escuche a todas las voces en este país que deseen hacer uso de esta Cámara de Diputados”.

La legisladora reiteró que la prioridad será evitar un proceso exprés o de fast track, insistiendo en que la decisión final no debe alejarse de las inquietudes de la ciudadanía. Según López Rabadán, el compromiso es asegurar que la reforma fortalezca la democracia y proteja el voto de los mexicanos.

Sheinbaum indicó que la próxima semana presentará la reforma electoral. | YouTube Claudia Sheinbaum

Reforma electoral: tiempos y voces diversas

Consultada sobre la viabilidad de discutir reformas antes del inicio del periodo electoral, la presidenta de la Mesa Directiva afirmó que el tiempo nunca debe ser un obstáculo para alcanzar acuerdos que beneficien a la democracia. Indicó que siempre habrá espacio para escuchar propuestas y opiniones provenientes de distintos sectores, incluyendo:

Organizaciones no gubernamentales

Especialistas en materia electoral

Autoridades relacionadas con el proceso

Ciudadanos y ciudadanas con posturas a favor de la democracia

López Rabadán subrayó que el ahorro presupuestal no puede anteponerse a la calidad y transparencia de los procesos electorales. “No puede ser un argumento decir que por ahorrar dinero vamos a tener unas elecciones en donde no haya claridad de que tu voto sea respetado”, puntualizó.

Revisión de libros de texto y polémica con Marx Arriaga

El Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a una rueda de prensa tras el intento de desalojo. Algunas versiones apuntan a que fue destituido de su cargo, en el que ejerció una polémica gestión.

En relación con la reciente salida del exdirector general de materiales educativos de la SEP, la diputada lamentó que Marx Arriaga se negara a plasmar la lucha de las mujeres mexicanas en los libros de texto gratuitos. Según López Rabadán, esta actitud revela una problemática de fondo sobre la elaboración de dichos materiales.

La legisladora sugirió la necesidad de revisar objetivamente los libros producidos bajo la dirección de Arriaga. Consideró indispensable analizar cada decisión tomada por el exfuncionario, cuestionando si su permanencia en el cargo y su negativa a reconocer aportes de distintos sectores justifican una revisión exhaustiva de los textos autorizados.