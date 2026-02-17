México

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

A días del ataque armado afuera del bar Sala de Despecho en Puebla, una de las madres de las víctimas ofrece su versión de los hechos y rechaza señalamientos mediáticos

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre vecinos y testigos.

La madrugada del 14 de febrero de 2026, un ataque armado afuera del bar Sala de Despecho, en la zona de Angelópolis en la ciudad de Puebla, dejó tres personas sin vida y al menos cinco más lesionadas. Entre los fallecidos estaban Joaquín Wirth García, arquitecto egresado y recién llegado de España, Gisele Ortiz Carreto, psicóloga, y Emmanuel Esteban Campaña, fisioterapeuta y entrenador certificado.

En medio del duelo familiar, la madre de Joaquín Wirth habló por primera vez públicamente sobre el asesinato de su hijo, en una entrevista sostenida con la periodista Adela Micha minutos antes del funeral. La mujer expresó su rechazo a versiones que sugieren que su hijo pudo haber sido el objetivo del ataque o que tuviera vínculos con actividades delictivas, y afirmó que lo ocurrido pudo ser producto de una confusión relacionada con la camioneta en la que viajaban los jóvenes.

“Dicen que mi hijo es uno de los que iban por él, pero esto no puede ser. Mi hijo vivió siete años en Barcelona… un excelente ser humano, con cero problemas con nadie, muy querido y sano”, declaró la madre, insistiendo en que su hijo no era el objetivo de la agresión.

Según su relato, Joaquín había regresado al país hace aproximadamente cuatro meses, trabajaba con su padre en Tlaxcala y viajaba diariamente a Puebla para estar con su familia, llevando una vida tranquila. La noche del ataque, dijo, su hijo le avisó que iría a festejar el cumpleaños de una amiga y que una camioneta —propiedad de uno de los padres del grupo— los recogería. Fue en ese momento, cuando se disponían a subir al vehículo, que sujetos en motocicleta abrieron fuego contra ellos, detalló la madre.

Tres personas fueron asesinadas en el bar "Sala de Despecho" en Puebla, autoridades indicaron que tenían varias semanas siguiendo sus pasos Foto: Especial y Maps

“Yo creo que esto fue algo… una confusión, ¿no? Tal vez por la camioneta”, señaló.

La madre también expresó su molestia por la circulación de versiones que, dijo, ensucian el nombre de su hijo. Señaló que las autoridades no se habían comunicado con la familia con mayor información sobre el caso, lo que ha incrementado la incertidumbre tras los hechos.

Las investigaciones oficiales continúan. Hasta ahora hay cuatro presuntos sicarios detenidos, entre ellos un menor de edad, y las autoridades han pedido a la población evitar especulaciones mientras se esclarecen las circunstancias del multihomicidio. El Secretario de Seguridad Pública del estado ha señalado que ninguno de los jóvenes tenía antecedentes penales ni vínculos criminales conocidos.

El ataque ha generado una ola de reacciones sociales y exigencias de justicia, incluyendo manifestaciones de universidades y comunidades que lamentan la pérdida de vidas jóvenes e inocentes.

