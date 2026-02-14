Este arquitecto sería el objetivo del ataque a balazos en bar “Sala de Despecho” en Puebla

El arquitecto Enrique Solá sería el objetivo del ataque en el bar Sala de Despecho en Puebla Foto: Instagram

La madrugada del 14 de febrero, la zona comercial de Angelópolis en Puebla fue escenario de un ataque armado directo contra el arquitecto Enrique Solá, según confirmó Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El hecho ocurrió frente al bar Sala de Despecho, ubicado a unos metros de la Estrella de Puebla, uno de los puntos de mayor afluencia en la ciudad. Las primeras investigaciones descartaron un enfrentamiento entre bandas, identificando la agresión como un atentado planificado y ejecutado con precisión.

De acuerdo con información obtenida por el medio local Ambas Manos, el ataque se produjo cuando Enrique Solá y otras personas esperaban la entrega de una camioneta Mercedes Benz en el valet parking del bar. En ese momento, un grupo armado, que se desplazaba en motocicletas, abrió fuego en varias direcciones, provocando la muerte inmediata de tres personas. Entre las víctimas se mencionó a Gisselle Ortiz (33 años), Manuel Esteban Campana (28 años) y Joaquín Wirthy (34 años). Entre los heridos se encontrarían: Enrique Solá (29 años): herida por arma de fuego en cuello. Jennifer (28 años): herida por arma de fuego en el cuello. Diego Cobian (18 años): herida por arma de fuego en la pierna. José Luis, (56 años): herida por arma de fuego en tórax y brazo derecho. Jaime Gustavo (55 años): herida por arma de fuego en el tórax.

Las autoridades, entre ellas la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), desplegaron un operativo que incluyó el uso de drones y un helicóptero, logrando la detención de cuatro presuntos responsables: Gabriel, Héctor Hugo, Edwin y Brayan (menor de edad). Los detenidos intentaron ocultarse en una barranca cercana al río Atoyac, tras abandonar los vehículos utilizados en la huida. En el sitio también aseguraron dos motocicletas presuntamente involucradas en los hechos.

Las investigaciones ministeriales, según informó la SSP, revelaron que los agresores alquilaron un departamento de lujo en la zona del Parque del Arte durante un mes, donde planificaron el ataque y almacenaron evidencia gráfica, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público. El equipo pericial recolectó indicios en tres puntos distintos desde donde se efectuaron los disparos, confirmando una estrategia de emboscada. Se determinó además que Enrique Solá contaba con escolta privada, aspecto que forma parte de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre los servicios de seguridad contratados.

El medio local Ambas Manos recopiló los nombres de algunas víctimas y reportó que el estado de salud de los heridos es reservado, mientras se mantienen bajo atención en el Hospital Ángeles. Las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación, centrando ahora sus esfuerzos en identificar al autor intelectual del crimen, ya que los detenidos confesaron haber sido contratados exclusivamente para ejecutar al arquitecto.

Fuentes oficiales señalaron que el ataque ocurrió alrededor de las 2:00 horas y que la pronta respuesta policial permitió la aprehensión de los sospechosos minutos después. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos en el lugar de los hechos, ubicado en una de las zonas más transitadas de Puebla.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de algunos de los presuntos responsables poco después de los hechos. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla confirmó la captura de al menos cuatro individuos vinculados con la agresión. Las autoridades aseguraron dos motocicletas en diferentes puntos de la ciudad, vehículos que presuntamente habrían sido utilizados para perpetrar el ataque.

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, ofreció una conferencia de prensa en la que calificó el ataque como un hecho planeado con antelación. El funcionario señaló que los presuntos agresores residieron durante un mes en una vivienda ubicada a dos cuadras del bar, donde presuntamente vigilaban la zona y preparaban la operación. “Este hecho fue preparado, fue planeado. Es muy difícil prevenir este tipo de actividades. De acuerdo a la información que tenemos, los delincuentes llevaban tiempo planeando esta operación. Tenían un lugar donde estaban viviendo, a dos cuadras de donde se suscitaron los hechos. Contaban con vigilancia”, sostuvo Sánchez González.

