Edomex aplicó más de 700 mil vacunas contra el sarampión en una semana: van más de dos millones utilizadas

El Gobierno del Estado de México indicó que la meta de dosis aplicadas se superó, ya que el objetivo inicial era de 400 mil vacunas contra el virus a la población mexiquense

La vacunación contra el sarampión
La vacunación contra el sarampión avanza en el Estado de México.

El Gobierno del Estado de México aplicó un total 756 mil 067 dosis de diferentes biológicos contra el sarampión, una cifra que casi duplica el objetivo inicial de 400 mil, de acuerdo con datos de las autoridades estatales.

Indicaron que se rebasó la meta prevista en la Semana Estatal de Vacunación, ya que como se mencionó anteriormente el objetivo era de 400 mil vacunas aplicadas contra el virus.

Según informó la administración estatal, la campaña intensiva tuvo lugar entre el 7 y el 15 de febrero, con la instalación de 450 puntos de vacunación gratuita distribuidos en todo el territorio mexiquense.

La Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, detalló que solo la vacuna contra sarampión alcanzó 408 mil 198 aplicaciones, lo que representa un avance significativo en la prevención de enfermedades y la protección comunitaria en la entidad.

Vacunar a padres y cuidadores ayuda a proteger a los bebés menores de 6 meses mediante la inmunidad de grupo contra el sarampión. (Tk: @charliemidoctor)

La funcionaria destacó la amplia participación de la ciudadanía y subrayó que, aunque la jornada de vacunación contra el sarampión concluyó, la aplicación de vacunas continúa de manera permanente en los centros de salud estatales y en las unidades del IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE e ISSEMYM.

“Hay suficientes vacunas, nos siguen llegando a nivel federal diariamente, entonces, pueden estar tranquilos en que, si no alcanzaron a acudir a alguno de estos módulos de la semana, pueden acudir a sus centros de salud”, explicó Montoya Olvera.

Autoridades del Estado de México
Autoridades del Estado de México indicaron que aunque la vacunación contra el sarampión concluyó, seguirán aplicando dosis en los centros de salud de la entidad.

De acuerdo con la información oficial, la entidad ha acumulado más de dos millones de dosis de sarampión aplicadas desde 2025, lo que la coloca en primer lugar nacional en la aplicación de este biológico.

El gobierno estatal reiteró que la estrategia busca asegurar la cobertura en toda la población y mantener activa la protección contra enfermedades prevenibles, en coordinación con los servicios de salud federales y estatales.

Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los niños. Se transmite por el aire a través de las gotas de saliva que expulsa una persona infectada al toser o estornudar.

Los síntomas incluyen fiebre alta, erupción cutánea, tos, congestión nasal y ojos rojos.

El sarampión es una enfermedad
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los niños.

El sarampión puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis y, en casos extremos, la muerte. La vacunación es la medida más efectiva para prevenir su propagación.

Gracias a las campañas de inmunización, los casos han disminuido, pero la enfermedad sigue representando un riesgo en comunidades con baja cobertura vacunal.

¿Cómo prevenir un contagio de sarampión?

El sarampión puede prevenirse con medidas sencillas y efectivas, especialmente en comunidades donde existen riesgos de contagio. La vacunación y la vigilancia sanitaria son fundamentales para evitar brotes.

  • Aplicar la vacuna triple viral (SRP) a niños y adultos no inmunizados.
  • Mantener el esquema de vacunación completo y actualizado.
  • Evitar el contacto con personas infectadas.
  • Consultar al médico ante síntomas sospechosos.
  • Fortalecer la higiene personal y el lavado de manos.

