México

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

En hechos diferentes, dos mujeres fueron asesinadas en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, a balazos

Una de las mujeres era
Una de las mujeres era de la tercera edad. (Foto cortesía PNC)

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, fueron asesinadas en León, Guanajuato, en dos sucesos diferentes.

De acuerdo con información difundida por el medio Milenio, una de las mujeres intentó escapar y esconderse en una zona arbolada, sin embargo, los delincuentes le dispararon y la hirieron de gravedad, por lo que la mujer murió cuando estaba escondida de los delincuentes, mientras que la otra, una mujer de la tercera edad que se encontraba en una silla de ruedas, fue asesinada a disparos.

Fue alrededor de la media noche de este martes que la mujer en silla de ruedas, de aproximadamente 60 años de edad, fue agredida a balazos por sujetos armados.

Los hechos ocurrieron en la calle Monterrey del Barrio del Coecillo, cuando vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego. Minutos más tarde llegaron paramédicos, sin embargo, la mujer, identificada como María, ya no contaba con signos vitales.

Autoridades investigan el móvil del crimen, y dijeron, podría estar relacionado con uno de sus familiares.

En otro hecho, en la colonia San Martín de Porres, también en León, una mujer que trató de escapar de un ataque armado, fue herida de gravedad. La mujer huyó a la zona de un cerro, sin embargo, ya tenía disparos, y por la gravedad, fue localizada sin vida.

La muejr en silla de
La muejr en silla de ruedas fue asesinada en la calle Monterrey del Barrio del Coecillo. (Freepik)

Hasta el lugar también llegaron paramédicos y autoridades, quienes ya nada pudieron hacer por la mujer quien murió en el lugar.

La Fiscalía de Guanajuato investiga ambos homicidios, sin embargo, aún no hay detenidos. En los últimos cuatro días, han sido asesinadas 11 personas en León, Guanajuato.

Sujeto asesina a su pareja sentimental y a la madre de ella, quien estaba en silla de ruedas

El pasado mes de enero, un suceso similar ocurrió en Cuautitlán, en el Estado de México.

Fue el 12 de enero que se hizo el hallazgo de dos cuerpos, el de Teresita y su hija Cindy, quienes presuntamente fueron asesinadas por Antonio N, pareja sentimental de la joven.

Los hechos habrían ocurrido en la madrugada de ese día, cuando, presuntamente, el sujeto de 25 años de edad atacó a ambas mujeres con un martillo hasta asesinarlas.

El tema causó conmosión entre los vecinos de la colonia San Francisco Calcuintla, en Cuautitlán, Estado de México, pues Teresita era una mujer en silla de ruedas y la agresión habría sido escuchada por el hijo menor de Cindy, de apenas cinco años de edad, quien fue encerrado en un cuarto del domicilio.

Un sujeto asesinó a su
Un sujeto asesinó a su pareja y a la madre de esta con un martillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Rosa Patiño Solís, durectora de la Guardia Civil de Cuautitlán, ya había una denuncia previa contra el agresor por violencia familiar. Según la funcionaria, el hombre habría ingresado al domicilio de Teresita, donde se encontraba su hija Cindy, para resolver problemas de pareja, sin embargo, terminó por asesinar a las dos mujeres.

“De estas situaciones nadie quisiera estar desgraciadamente... Mi hermana está muerta y mi sobrina, son dos homicidios calificados por todas las agravantes que lo hizo esta persona”, dijo el hermano de Teresita al medio Telediario.

Vecinos dijeron que no escucharon el momento de la agresión en la que, incluso, murió un perrito que intentó ayudar a las mujeres. Autoridades buscan al presunto asesino.

