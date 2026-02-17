Cuál es la diferencia entre therian y furro, la comunidad que causa sensación en México

Existen distintas formas de expresión e identidad dentro de las comunidades furro y therian (Jesús Avilés/Infobae México)

En días recientes, se han viralizado videos de jóvenes vistiendo con máscaras, ladrando y corriendo en cuatro puntos de apoyo como si fueran animales, la comunidad se llama therian.

Anteriormente se habían popularizado los disfraces de la comunidad furry —mejor conocido como furros—, por lo que existe una confusión, ya que ellos se disfrazan y disfrutan de ilustraciones antropomórficas.

La comunidad furry y la comunidad therian, aunque comparten un interés por los animales, presentan diferencias fundamentales en su identidad y formas de expresión.

Comunidad de furros

Se trata de personas aficionadas a personajes animales antropomorfos, es decir, animales con características humanas.

Estos personajes pueden ser creaciones originales o adaptaciones hechas por fans de un producto ya existente de series o películas.

En ocasiones, la comunidad furra puede gustar de ilustraciones sugerentes en cuanto a algún personaje, pero siempre dentro de la ficción.

Los furries suelen crear un “fursona”, un personaje animal que los representa, y disfrutan de actividades como el arte, el diseño de trajes (fursuits) y la participación en convenciones y eventos sociales.

Para los furries, el interés se centra en la creatividad, el arte y la socialización. No existe necesariamente un vínculo espiritual o psicológico profundo con el animal representado; es principalmente un hobby o forma de autoexpresión creativa.

Entre los furros no existe necesariamente un vínculo espiritual o psicológico profundo con el animal representado.

Se trata principalmente un hobby o forma de autoexpresión creativa, a vece asociada a la animación.

Comunidad therian

Los therians sienten una conexión espiritual o psicológica profunda con un animal específico, conocido como su “ theriotype ”.

Consideran que poseen características, comportamientos o instintos del animal con el que se identifican, y esa identidad es parte esencial de su autopercepción.

A diferencia de los furries, el uso de accesorios o disfraces no es central y, en muchos casos, la expresión de esta identidad ocurre de manera interna y privada, aunque se han popularizado las reuniones.

La comunidad therian es más pequeña, menos visible y suele organizarse en foros y pequeños grupos de apoyo.

Diferencias principales

Identidad : El furry se identifica con un personaje ficticio y antropomórfico, mientras que el therian vive una identidad animal interna, espiritual o psicológica.

Expresión : Los furries se expresan mediante arte, disfraces y eventos públicos como convenciones de anime; los therians suelen mantener su identidad más reservada, se caracterizan parcialmente y sus encuentros son al aire libre.

Comunidad: La comunidad furry es amplia, artística y social, con convenciones y fuerte presencia pública. La therian es más íntima y centrada en el apoyo personal y la reflexión sobre la identidad.

Ambos grupos buscan espacios seguros en internet debido a incomprensiones y estigmatización social, y rechazan cualquier vinculación con prácticas de parafilia como la zoofilia.