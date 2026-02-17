Contingencia ambiental: ¿en qué horarios aplica la restricción del Doble Hoy No Circula?

Hay un lapso del tiempo en el que no aplica el Doble Hoy No Circula. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene activa la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México este martes 17 de febrero.

Las autoridades decidieron prolongar las restricciones vehiculares ante la previsión de altos niveles de contaminación, originados por un sistema anticiclónico que propicia temperaturas elevadas, cielo despejado y escasa dispersión de contaminantes.

¿Quiénes no circulan este 17 de febrero?

(X/@SEDEMA_CDMX)

La CAMe informó que la medida de Doble Hoy No Circula afecta a los siguientes vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México:

Vehículos particulares con holograma de verificación 2

Vehículos particulares con holograma 1 y placas cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0

Automóviles con hologramas 0 y 00, engomado rosa y terminación de placa 7 u 8

Unidades sin holograma de verificación (antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o conformadas solo por letras)

¿En qué horarios sí pueden circular?

Aunque el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental está vigente de 5:00 a 22:00 horas, existen periodos fuera de ese rango en los que los vehículos pueden circular libremente:

Vehículos particulares con holograma 2, holograma 1 (terminación de placa 2, 4, 6, 7, 8 y 0), holograma 0 y 00 (engomado rosa y terminación de placa 7 u 8), y unidades sin holograma: Pueden circular antes de las 5:00 de la mañana y después de las 22:00 horas.

Vehículos de carga local o federal: Pueden circular antes de las 6:00 y después de las 10:00 horas.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 sujetos a restricción: Pueden circular de 5:00 a 10:00 horas .

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca y matrícula par: Pueden circular fuera del horario de restricción, es decir, antes de las 5:00 y después de las 22:00 horas.

Vehículos exentos (eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o tipo exento, destinados a emergencias médicas, servicios urbanos, transporte escolar, personas con discapacidad y motocicletas): Pueden circular en todo momento, sin restricción.

En resumen, todos los vehículos sujetos a Doble Hoy No Circula pueden circular libremente antes de las 5:00 y después de las 22:00 horas, mientras que los vehículos exentos pueden hacerlo durante todo el día.

¿A qué hora se anuncia si termina el Doble Hoy No Circula?

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2026.- Por tercer día de activo la contingencia ambiental en la capital, esto tras no haber las condiciones ambientales para mejorar la calidad del aire. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El monitoreo se mantendrá en tiempo real, con actualizaciones institucionales programadas a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, para informar sobre el estado de la contingencia y posibles ajustes en las restricciones.

Multas y costos por incumplir el Doble Hoy No Circula durante la contingencia

Circular en horario restringido durante la contingencia ambiental no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que también implica sanciones económicas y administrativas.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que quienes incumplan con el programa serán sancionados con una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que en 2026 equivale a entre 2,346 y 3,519 pesos.

Además de la multa, las autoridades pueden ordenar el arrastre del vehículo al corralón y el pago de almacenamiento diario. El costo por arrastre para unidades de hasta 3.5 toneladas asciende a 1,001 pesos, mientras que para vehículos de mayor peso es de 1,995 pesos.

El almacenamiento en los depósitos vehiculares se cobra a razón de 104 pesos por día.

Para liberar el vehículo, el propietario debe presentar identificación oficial, documentos que acrediten la propiedad o posesión legal, póliza de seguro vigente, llaves y comprobante de pago de las sanciones correspondientes.

El procedimiento de recuperación exige acudir presencialmente al depósito, cumplir con los pagos y presentar toda la documentación requerida.