Aseguran que Rafael Inclán se quedó sin dinero tras separarse de su esposa y ahora pide apoyo económico


Rafael Inclán, reconocido por su trayectoria en la comedia mexicana, celebrará su próximo cumpleaños en medio de una etapa difícil, marcada por una crisis económica y emocional.

De acuerdo con información publicada por TVNotas, el actor enfrenta un panorama complejo tras su separación de Paola Lavat, con quien había formado una familia en Las Vegas.

¿Qué se sabe de Rafael Inclán?

Versiones de personas cercanas aseguran que Inclán ha mostrado un evidente deterioro en su estado de ánimo desde que terminó la relación.

Personas del entorno del actor consultadas por TVNotas explican que la ruptura habría sido consecuencia tanto de problemas afectivos como de la situación económica adversa que enfrenta.

La pandemia de COVID-19 impactó ampliamente sus ingresos: fuentes citadas por la publicación señalan que, como otros artistas, experimentó una reducción de ingresos y la baja en el volumen de trabajo.

A esto se sumó el gasto en dólares por sus frecuentes desplazamientos entre Ciudad de México y Estados Unidos.

La situación financiera de Inclán se habría agravado a causa de decisiones administrativas desacertadas.

Según TVNotas, la mayor parte de sus ganancias provenía de México, pero realizaba pagos elevados en moneda extranjera para sostener la vida familiar en Las Vegas y cubrir traslados frecuentes.

Como resultado de este contexto, el actor ha tenido que buscar oportunidades laborales menos remuneradas.

Recientemente, participó en audiciones para nuevos proyectos, entre ellos la producción “El maleficio”, y ha aceptado recibir la mitad del salario que percibía años atrás, según relata la revista.

La búsqueda de alternativas llevó a Inclán a solicitar un apoyo económico mensual a la Asociación Rafael Banquels.

Fuentes de dicha revista confirmaron que el monto de 2 mil pesos mensuales representaría un alivio limitado, considerando el estilo de vida que mantuvo durante décadas.

“Puede parecer poco, sobre todo para él, que siempre se ha dado buena vida, pero en estos momentos le será de mucha ayuda”, señaló la fuente a ese medio.

Señalan, además, que Inclán ha seguido enviando apoyo económico a su expareja, aunque los allegados estiman que este respaldo solo continuará durante algunos meses debido a sus crecientes necesidades personales.

Las mismas fuentes destacan que el paso de los años, los excesos y las decisiones personales han dejado a Inclán en un momento de vulnerabilidad, con la estabilidad emocional y financiera cada vez más distante.

