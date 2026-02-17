México

31 Minutos se despide de CDMX con último show en el Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Radio Guaripolo’

La última presentación en vivo reunirá canciones clásicas y elementos visuales, fortaleciendo el lazo entre la audiencia mexicana y el exitoso equipo chileno

Guaripolo de 31 Minutos presenta el espectáculo Radio Guaripolo II el 11 de abril en el Auditorio Nacional de México (Ocesa)

31 Minutos anunció una nueva y última función de Radio Guaripolo II en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El espectáculo está programado para el 12 de abril, con preventa el 16 de febrero y venta general el 17 de febrero por Ticketmaster y en taquilla.

La presentación, encabezada por el personaje Guaripolo, representa la última oportunidad de ver este montaje en la capital mexicana. El elenco chileno suma este evento tras agotar seis funciones consecutivas en el Teatro Metropólitan.

Radio Guaripolo II recrea el formato de una cabina de radio en vivo, combinando marionetas, música y una escenografía inspirada en programas nocturnos. El público encontrará una propuesta que mezcla suspenso, comedia y efectos visuales, junto con llamadas y relatos en directo.

Radio Guaripolo II combina marionetas, música y escenografía de programas nocturnos en una puesta en escena única

El repertorio incluye canciones reconocidas de la serie, como “Rin Raja” y “Drácula, Calígula, Tarántula”, así como otros temas que abarcan el rock y la nostalgia.

La actual gira de 31 Minutos abarca más de 15 funciones en México, incluyendo recintos emblemáticos y festivales nacionales. El grupo ha agotado localidades y mantiene una fuerte colaboración con instituciones mexicanas.

La popularidad del programa en México creció desde su emisión original en Canal Once y Nickelodeon Latinoamérica. Esto impulsó giras y presentaciones adaptadas al público mexicano, así como colaboraciones con UNICEF México y una exposición prevista en 2025 en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México.

La gira actual de 31 Minutos suma más de 15 funciones en México, incorporando recintos emblemáticos y festivales nacionales (Cortesía: Prime Video)

El vínculo con México destaca por los guiños a la cultura local presentes en sus episodios y espectáculos. El equipo y los seguidores sostienen una relación recíproca, visible en la dinámica en escena y la alta asistencia.

A nivel internacional, la franquicia ha superado los 14 millones de reproducciones con su presentación en Tiny Desk, y México —en particular la Ciudad de México y Guadalajara— figura entre las ciudades donde la serie cuenta con más audiencia global.

La última función de Radio Guaripolo II de 31 Minutos tendrá lugar el 12 de abril en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

Los boletos para la última función estarán disponibles en preventa bancaria exclusiva el 16 de febrero y en venta general desde el 17 de febrero, tanto en Ticketmaster como en la taquilla del Auditorio Nacional. Este evento marca la última oportunidad de vivir en directo Radio Guaripolo II en la capital mexicana.

La fecha confirma la vigencia de 31 Minutos y la capacidad del equipo para renovar su espectáculo, manteniendo el espíritu que lo ha consolidado como referente cultural de varias generaciones.

