Gobierno Mexicano avanza en el proyecto de conseguir una mosca estéril contra el gusano barrenador

La biofábrica para la producción de mosca estéril en Metapa de Domínguez, Chiapas, avanza hacia su apertura, destinada al combate del gusano barrenador del ganado.

Con una inversión conjunta de 51 millones de dólares entre los gobiernos de México y Estados Unidos, la planta producirá semanalmente 100 millones de moscas estériles para el control biológico del gusano barrenador del ganado, según detalló la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural este 15 de febrero.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, encabezó la visita de supervisión a la Planta de gusano barrenador del ganado, donde confirmó que la infraestructura presenta un avance del 55%.

Berdegué resaltó que científicos e ingenieros mexicanos, especialmente de Chiapas, desarrollaron una cepa adaptada a las condiciones locales, facilitando la producción masiva de mosca estéril a partir de colonias propias.

Condiciones de la planta en Chiapas

La biofábrica incorpora monitoreo ambiental en tiempo real y estrictos protocolos de desinfección para prevenir riesgos de contaminación. La instalación contará con un sistema de manejo seco para reducir hasta un 90% el consumo de agua en comparación con una planta en Panamá.

Además, aplicará tecnología computarizada para el manejo de la radiación, con normativas de seguridad supervisadas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, según señaló la Secretaría de Agricultura.

La primera entrega de mosca estéril está programada para finales de junio de 2026. Se prevé la generación de 240 empleos directos y el fortalecimiento del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en la protección del hato ganadero y en la certificación para exportación bajo estándares internacionales.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, junto con el secretario del Campo estatal, Marco Antonio Barba, expresaron su respaldo al proyecto, subrayando su impacto social y la generación de empleos para las familias dedicadas a la ganadería.

¿Cómo ayuda una mosca estéril contra el gusano barrenador?

La técnica utilizada, según el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, es la TIE (técnica del insecto estéril), basada en la esterilización de pupas macho mediante radiación ionizante. El proceso es regulado por la autoridad nuclear correspondiente para garantizar la seguridad del personal y el entorno.

Los insectos macho esterilizados son liberados en ambientes naturales, donde se aparean con hembras silvestres, evitando así la reproducción y disminuyendo la población del gusano barrenador (que es la larva de una mosca), sin recurrir al uso intensivo de plaguicidas.

Gusano barrenador en México

La situación del gusano barrenador del ganado es una prioridad sanitaria y económica en México. Durante febrero de 2026, el Senasica informó que en Tamaulipas solo permanecen tres focos activos, frente a los 23 identificados en diciembre anterior.

Entre las estrategias desplegadas se encuentran la instalación de 154 trampas de monitoreo, el establecimiento de rutas de verificación para el ganado, inspecciones en tránsito y campañas de difusión dirigidas a productores.

Brigadas sanitarias han reforzado la capacitación técnica de más de 100 especialistas en vida silvestre y han habilitado canales de notificación inmediata, logrando desactivar el 78% de los 83 casos detectados recientemente.