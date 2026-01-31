México

Gusano barrenador en México: por qué la plaga sigue activa pese a la reducción de casos

Aunque los casos han disminuido en más de 50 por ciento en México, especialistas advierten que la plaga no ha sido erradicada

Guardar
Aunque los casos han disminuido
Aunque los casos han disminuido en más de 50 por ciento en México, especialistas advierten que la plaga no ha sido erradicada

En las últimas semanas, México ha registrado una reducción del 57 por ciento en los casos activos de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Este descenso ha sido resultado, principalmente, de la aplicación oportuna de protocolos sanitarios en el campo, así como de condiciones climáticas menos favorables para la proliferación de parásitos, como la disminución temporal de lluvias y temperaturas más bajas.

Sin embargo, especialistas coinciden en que esta reducción no debe interpretarse como una erradicación de la plaga. El gusano barrenador sigue presente en el territorio nacional y representa un riesgo latente para el sector ganadero, especialmente ante el próximo retorno de la temporada de lluvias, que históricamente favorece la aparición y propagación de parásitos externos.

El factor climático y el riesgo de rebrote

Las lluvias generan condiciones de humedad que facilitan la reproducción de la mosca responsable del gusano barrenador. Este insecto deposita sus huevos en heridas abiertas del ganado; al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones graves que pueden derivar en infecciones secundarias, pérdida de peso, disminución en la producción de carne y leche e incluso la muerte del animal si no se atiende a tiempo.

Por ello, expertos advierten que una reducción temporal de casos puede generar una falsa sensación de control. Si se relajan las medidas de vigilancia y bioseguridad, el riesgo de un repunte aumenta de forma considerable durante los meses más lluviosos del año.

Bioseguridad permanente, no reactiva

Para los expertos, la bioseguridad debe asumirse como un proceso continuo y preventivo, no como una reacción ocasional ante brotes visibles. La empresa ha reiterado que la constancia en la aplicación de protocolos sanitarios es lo que ha permitido reducir los casos, y que bajar la guardia podría revertir los avances logrados.

Especialistas del sector señalan que el manejo oportuno de heridas, la detección temprana de signos de infestación y el uso de tratamientos veterinarios sistémicos de acción prolongada son herramientas clave para contener la propagación del parásito. Estas medidas resultan especialmente importantes en zonas sensibles, como el ombligo de los terneros recién nacidos, una de las principales puertas de entrada para las larvas.

Impacto directo en la ganadería mexicana

El gusano barrenador no solo representa un problema sanitario, sino también económico. Las infestaciones afectan la productividad ganadera, elevan los costos de tratamiento y generan pérdidas significativas para pequeños y medianos productores.

Además, inciden de forma directa en el bienestar animal, un aspecto cada vez más relevante dentro de las prácticas de producción responsable.

Revisión de rastros para evitar
Revisión de rastros para evitar la propagación del gusano barrenador (Gob. Edomex)

Ante este escenario, autoridades y especialistas coinciden en que la vigilancia epidemiológica en campo debe mantenerse con la misma intensidad, aun cuando los indicadores muestren una tendencia a la baja. Reportar oportunamente casos sospechosos, atender de inmediato cualquier lesión en el ganado y trabajar de la mano con médicos veterinarios son acciones indispensables para evitar rebrotes.

Un llamado a no bajar la guardia

La experiencia reciente demuestra que los protocolos funcionan cuando se aplican de manera constante. No obstante, el gusano barrenador sigue activo y el contexto climático podría favorecer su reaparición.

La continuidad de las medidas sanitarias será clave para avanzar hacia una reducción sostenida del impacto de esta plaga en la ganadería mexicana y para proteger la sanidad pecuaria del país a largo plazo.

Temas Relacionados

Gusano barrenadorGusano barrenador en MéxicoPlagas en el ganadomexico-noticias

Más Noticias

Rayados “es una familia”: la despedida de Germán Berterame tras su salida de Monterrey

Monterrey difundió un video en el que el delantero repasa momentos clave de su etapa con el club y expresa el significado personal que tuvo su paso por la institución

Rayados “es una familia”: la

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 31 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Información en tiempo real: estaciones

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 31 de enero

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz:

Manzanas al horno con nuez y canela: postre fácil y saludable sin azúcar

Nada como un snack ligero, casero y lleno de aroma para cerrar la comida con alegría y bienestar

Manzanas al horno con nuez

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 31 de enero

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo del estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas armadas

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

DEPORTES

Rayados “es una familia”: la

Rayados “es una familia”: la despedida de Germán Berterame tras su salida de Monterrey

Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México