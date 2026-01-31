Gusano barrenador en México: por qué la plaga sigue activa pese a la reducción de casos

Aunque los casos han disminuido en más de 50 por ciento en México, especialistas advierten que la plaga no ha sido erradicada

En las últimas semanas, México ha registrado una reducción del 57 por ciento en los casos activos de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Este descenso ha sido resultado, principalmente, de la aplicación oportuna de protocolos sanitarios en el campo, así como de condiciones climáticas menos favorables para la proliferación de parásitos, como la disminución temporal de lluvias y temperaturas más bajas.

Sin embargo, especialistas coinciden en que esta reducción no debe interpretarse como una erradicación de la plaga. El gusano barrenador sigue presente en el territorio nacional y representa un riesgo latente para el sector ganadero, especialmente ante el próximo retorno de la temporada de lluvias, que históricamente favorece la aparición y propagación de parásitos externos.

El factor climático y el riesgo de rebrote

Las lluvias generan condiciones de humedad que facilitan la reproducción de la mosca responsable del gusano barrenador. Este insecto deposita sus huevos en heridas abiertas del ganado; al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones graves que pueden derivar en infecciones secundarias, pérdida de peso, disminución en la producción de carne y leche e incluso la muerte del animal si no se atiende a tiempo.

Por ello, expertos advierten que una reducción temporal de casos puede generar una falsa sensación de control. Si se relajan las medidas de vigilancia y bioseguridad, el riesgo de un repunte aumenta de forma considerable durante los meses más lluviosos del año.

Bioseguridad permanente, no reactiva

Para los expertos, la bioseguridad debe asumirse como un proceso continuo y preventivo, no como una reacción ocasional ante brotes visibles. La empresa ha reiterado que la constancia en la aplicación de protocolos sanitarios es lo que ha permitido reducir los casos, y que bajar la guardia podría revertir los avances logrados.

Especialistas del sector señalan que el manejo oportuno de heridas, la detección temprana de signos de infestación y el uso de tratamientos veterinarios sistémicos de acción prolongada son herramientas clave para contener la propagación del parásito. Estas medidas resultan especialmente importantes en zonas sensibles, como el ombligo de los terneros recién nacidos, una de las principales puertas de entrada para las larvas.

Impacto directo en la ganadería mexicana

El gusano barrenador no solo representa un problema sanitario, sino también económico. Las infestaciones afectan la productividad ganadera, elevan los costos de tratamiento y generan pérdidas significativas para pequeños y medianos productores.

Además, inciden de forma directa en el bienestar animal, un aspecto cada vez más relevante dentro de las prácticas de producción responsable.

Revisión de rastros para evitar la propagación del gusano barrenador (Gob. Edomex)

Ante este escenario, autoridades y especialistas coinciden en que la vigilancia epidemiológica en campo debe mantenerse con la misma intensidad, aun cuando los indicadores muestren una tendencia a la baja. Reportar oportunamente casos sospechosos, atender de inmediato cualquier lesión en el ganado y trabajar de la mano con médicos veterinarios son acciones indispensables para evitar rebrotes.

Un llamado a no bajar la guardia

La experiencia reciente demuestra que los protocolos funcionan cuando se aplican de manera constante. No obstante, el gusano barrenador sigue activo y el contexto climático podría favorecer su reaparición.

La continuidad de las medidas sanitarias será clave para avanzar hacia una reducción sostenida del impacto de esta plaga en la ganadería mexicana y para proteger la sanidad pecuaria del país a largo plazo.