Es un hecho: te cortarán tu línea telefónica si no la vinculas con CURP antes de esta fecha

En México, todas las líneas telefónicas móviles deberán estar vinculadas a la CURP antes del 30 de junio de 2026. Cualquier dispositivo, sea de plan o de prepago, que no esté registrado será suspendido para casi todos los servicios.

Cabe recordar que el registro obligatorio comenzó desde el 9 de enero de este año, como parte de una reforma nacional orientada a combatir delitos asociados al uso de telefonía. La legislación, mediante reformas al artículo 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, exige identificar cada línea activa con el nombre completo y la CURP de su titular.

No existe alternativa legal para mantener activos los números sin concluir el trámite. La suspensión del servicio afectará tanto a usuarios de prepago como de plan.

De enero de 2025 a la fecha, la Línea 079 registra un millón 163 atenciones telefónicas y amplia sus servicios.

¿Cuál es el propósito de vincular mi celular con mi CURP?

Abán Román, director general de Planeación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), explicó que el propósito principal es reducir el anonimato en delitos como la extorsión: “Esto es por la seguridad de todas y todos. Queremos acabar con delitos como la extorsión y con la impunidad”, afirmó Román.

El gobierno sostiene que la norma busca identificar a los propietarios de cada línea y dificultar el uso de teléfonos anónimos en actividades ilícitas. Sin embargo, la decisión ha provocado preocupación entre ciudadanos por el manejo de datos personales.

Muchos usuarios han expresado dudas sobre el resguardo de su privacidad. Además, recuerdan anteriores intentos de normativas semejantes en el país que fueron criticados por falta de transparencia.

La CRT establece nuevas normas para fortalecer la seguridad y transparencia en la telefonía móvil.

Rechazos contra la iniciativa

El Partido Acción Nacional (PAN) ha manifestado especial rechazo y ha acusado al gobierno de pretender establecer mecanismos de espionaje sobre la ciudadanía. Legisladores opositores advirtieron sobre el riesgo de una posible vulneración de la base de datos y el acceso indebido de autoridades o terceros. Este entorno acentúa la desconfianza política ante la implementación de la medida.

Si no se completa el trámite, la línea solo podrá utilizarse para llamadas de emergencia, recibir mensajes de alerta o contactar a la compañía telefónica con el fin de regularizar el registro. No se prevén sanciones económicas ni consecuencias penales, puntualizó Román: “No va a haber ningún otro castigo ni ninguna otra sanción, únicamente no va a poder utilizar su línea telefónica”.

Morena propone reforzar la protección de datos personales con auditorías, cifrado y controles estrictos para las compañías telefónicas.

¿Cómo es el proceso para vincular la CURP con la línea telefónica?

Las autoridades insisten en que el procedimiento es simple y no requiere datos biométricos. Solo se solicitarán el nombre completo y la CURP. Si durante la verificación se utilizan fotografías o videos, ese material se elimina tras la finalización del proceso y no se almacena.

Las compañías de telefonía móvil como Telcel, Movistar, AT&T y Bait serán responsables de resguardar la información recabada. Estas empresas colaborarán con las autoridades únicamente en el marco de investigaciones penales y bajo los procedimientos legales establecidos. La base de datos no será accesible directamente para las autoridades de seguridad, sino que servirá de referencia bajo orden judicial.

La vinculación de líneas a la CURP forma parte de una estrategia destinada a proteger a los usuarios y facilitar las investigaciones criminales cometidas a través de la telefonía. La suspensión del servicio será la única consecuencia para quienes no realicen el registro, sin aplicación de penas adicionales.