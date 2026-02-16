México

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben el pago del lunes 16 al viernes 20 de febrero de mil 900 pesos

Este lunes 16 de febrero se dio a conocer el calendario de depósitos de este programa social, que beneficia a estudiantes de secundaria en todo el país

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigido exclusivamente a estudiantes que asisten a secundaria en instituciones públicas del país.

El objetivo del apoyo económico es cubrir los gastos de materiales y recursos que los adolescentes requieren para seguir con sus estudios durante el ciclo escolar.

Quienes obtienen esta beca pueden usarla para adquirir libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y costear el transporte entre su domicilio y la escuela.

El pago, por un total de mil 900 pesos, se deposita cada bimestre directamente en las cuentas del Banco del Bienestar de los estudiantes de secundaria.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar tienen la responsabilidad de administrar la Beca Rita Cetina.

Este programa busca disminuir la deserción en secundarias públicas y brindar apoyo para que los jóvenes concluyan la educación básica.

Pago de febrero de la Beca Rita Cetina 2026

Este mes de febrero se realizará el pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios, de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El depósito corresponde a la primera dispersión del 2026, que abarca los meses de enero y febrero.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que recibirán el pago del lunes 16 al viernes 20 de febrero.

Lo anterior tras la revelación del calendario de pagos de este mes de febrero publicado por esta dependencia del Gobierno de México este lunes 16 de febrero.

Beneficiarios de este programa social tienen la duda de quiénes cobrarán la semana del lunes 16 al viernes 20 de febrero el pago de la Beca Rita Cetina.

Ya hay una lista de
Ya hay una lista de beneficiarios que recibirán el pago del lunes 16 al viernes 20 de febrero. Foto: Cortesía.

¿Quiénes serán los beneficiarios de la Beca Rita Cetina del lunes 16 al viernes 20 de febrero?

Los beneficiarios en cobrar la Beca Rita Cetina del lunes 16 al viernes 20 de febrero serán los siguientes, de acuerdo a los tiempos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Cabe destacar que la dispersión será en las tarjetas del Banco del Bienestar y el depósito es de mil 900 pesos, los cuales reciben bimestralmente.

| LETRA | DÍA | FEBRERO |

| A · B | Lunes | 16 |

| C | Martes | 17 |

| D · E · F | Miércoles | 18 |

| G | Jueves | 19 |

| H · I · J · K · L | Viernes | 20 |

Los pagos de la Beca Rita Cetina pausarán durante el fin de semana (sábado 21 y domingo 22 de febrero).

Posteriormente, los depósitos continuarán el lunes 23 de febrero con la letra M y así sucesivamente.

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina. Foto: X/@Julio_LeonT.

