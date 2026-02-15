México

Secretaria de Cultura destaca fortalecimiento a escuelas de cine y anuncia la eliminación de cuotas de inscripción para el CCC

La funcionaria subrayó la inversión de 1600 mdp, entre equipamiento, remodelación y renovación de los centros de formación cinematográfica a lo largo del 2025

Este domingo, la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza anuncio los incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual en México, enfatizando la inversión de 1600 millones de pesos que se inyectó al fortalecimiento de escuelas de cine a lo largo de 2025.

“Desde el año pasado, como parte del eje de fortalecimiento de las escuelas -incluyendo el INBAL y el INAH- hubo una inversión de alrededor 1600 millones de pesos, entre equipamiento, remodelación y renovación", explicó.

Aseguró que se priorizará la educación gratuita para estudiantes de cine: “Eliminamos las inscripciones de licenciaturas del CCC porque creemos en la educación gratuita y de calidad como un derecho que garantiza el Estado. Firmamos un convenio con la SEP para certificar perfiles técnicos e incrementar nuestra matrícula de manera significativa; el año pasado se inauguró el CCC de Chapultepec, una escuela orientada a oficios de cine, con formación técnica especializada en producción, guion, animación y pudimos incrementar más del 30% la matrícula"

Para 2026, vamos a crecer cinco veces más, vamos a certificar alrededor de 2 mil estudiantes, con más de 50 cursos en nivel inicial, intermedio y avanzado. También colaboraremos con los estados para capacitar de manera nacional a muchos otros estudiantes y gremio cinematográfico.

Por otro lado, Curiel de Icaza subrayó la importancia de la diversidad y democratización del cine en el país para que haya más visiones: “Que los apoyos lleguen a más personas, que no sea el mismo grupo el que tenga esos apoyos, sino que se democratice para que haya pluralidad de voces y mejores condiciones”.

La funcionaria enfatizó que el sector cinematográfico es un ecosistema completo que abarca desde la formación, el fomento, el desarrollo, la producción, la postproducción, la exhibición, la preservación y el impulso al cine nacional.

Incentivos aumentarán la producción en México

La secretaria de Cultura explicó que la política parte del reconocimiento del cine como patrimonio cultural. En cuanto a los nuevos incentivos fiscales para fortalecer a la industria, el programa permitirá la participación de largometrajes de ficción y animación, series de ficción y animación, así como documentales, además de procesos específicos de animación, efectos especiales y posproducción.

El incentivo consiste en “un crédito fiscal contra el ISR, equivalente de hasta un treinta por ciento del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de cuarenta millones de pesos por proyectos”. La secretaria subrayó que el beneficio se otorgará solo si al menos el 70 por ciento del gasto corresponde a proveeduría nacional, con el objetivo de asegurar un impacto directo en la industria mexicana.

“Esto, en términos reales, significa que vamos a tener más proyectos filmados en México, más trabajo para estudios y casas de posproducción nacional, porque tiene que haber una casa productora mexicana”.

Añadió que el diseño del esquema se realizó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y con la comunidad cinematográfica.

Salma Hayek aplaude a Sheinbaum

La actriz y productora mexicana Salma Hayek celebró el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum al cine mexicano durante su intervención en el Palacio Nacional, donde subrayó que “lo que no teníamos era esta presidenta”.

“Está aquí toda mi comunidad, la gente con la que empecé, la gente que me inspiró, la gente que me enseñó y con la que sigo trabajando”, dijo Hayek en su participación.

Durante su intervención, Salma Hayek relató las dificultades que enfrentó para financiar su primer largometraje, el cual describe como “una carta de amor a México”. Explicó que, aunque existieron oportunidades en el extranjero, los incentivos estatales para filmar en el país eran insuficientes: “Me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos México”.

