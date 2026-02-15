Se activa contengencia ambiental en CDMX y Edomex hoy 15 de febrero

Contingencia Ambiental (Jorge Contreras/Infobae México)

La CDMX y el Estado de México se encuentran en contingencia ambiental Fase 1 por concentración de partículas que ponen en riesgo a la salud.

Cabe recordar que la contingencia ambiental atmosférica por ozono se activó nuevamente en laZona Metropolitana del Valle de México este 15 de febrero, tras registrarse niveles elevados de este contaminante en varias estaciones de monitoreo.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que a las 17:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera”, se pudo leer.

¿Por qué se reactivó la contingencia ambiental?

Aunque el anticiclón anterior se había retirado, un nuevo sistema de menor intensidad se instaló sobre el valle.

La Zona Metropolitana del Valle de México activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono (X/CAMegalopolis)

La anterior contingencia terminó el 14 de febrero tras el reporte de las 20:00

La persistencia de aire seco, poca nubosidad y escaso viento impidieron la dispersión de contaminantes.

Esto, sumado a las altas temperaturas y la presencia de precursores de ozono en la atmósfera, derivó en la rápida reactivación de la contingencia tras una breve mejoría en la calidad del aire.

Recomendaciones a la población

Las autoridades enfatizan la importancia de reducir la exposición al aire contaminado, especialmente entre las 13:00 y 19:00 horas, periodo donde se registran los niveles más altos de ozono.

Se mantiene mala calidad del aire en la CDMX por la contingencia ambiental. Crédito: Cuartoscuro.

Se recomienda especial precaución a infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Medidas para la población:

Evitar actividades cívicas, culturales y deportivas al aire libre entre las 13:00 y 19:00.

Suspender eventos masivos en exteriores durante ese horario.

No fumar, especialmente en lugares cerrados.

Consultar el estado de la calidad del aire en la App “Aire”, el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Acciones para reducir emisiones:

Favorecer el trabajo a distancia y compras en línea para evitar desplazamientos.

No utilizar aromatizantes, aerosoles, pinturas o solventes.

Recargar gasolina únicamente después de las 18:00 y antes de las 10:00.

Revisar posibles fugas de gas en el hogar.

Limitar el uso de combustibles domésticos, acortando el tiempo de ducha y empleando recipientes con tapa al cocinar.

Cuando los niveles de contaminación son altos, la recomendación es limitar las actividades al aire libre. Foto: X/@AztecaNoticias

Hoy no circula 16 febrero

Para el lunes 16 de febrero, la Fase 1 de contingencia implica restricciones a la circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México, de 5:00 a 22:00 horas:

No podrán circular:

Vehículos particulares con holograma 2 .

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9 .

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6 .

Vehículos sin holograma de verificación (antiguos, de demostración, traslado, nuevos, pase turístico, placas foráneas o con letras).

50% de las unidades de reparto de gas L.P. sin válvula de desconexión seca, con matrícula terminada en número impar.

Vehículos de carga local o federal (excepto en programas de autorregulación), de 6:00 a 10:00.

Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que caigan en las restricciones anteriores, de 10:00 a 22:00.

El gráfico oficial muestra las restricciones de circulación vehicular para el programa Hoy No Circula del lunes en CDMX, aplicando a engomado amarillo y ciertas terminaciones de placa por contingencia ambiental. (X/@SEDEMA_CDMX)

Exentos de las restricciones:

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o holograma exento.

Vehículos con holograma “0” o “00” vigente y engomado diferente al amarillo, terminación de placa distinta a 5 o 6.

Vehículos particulares en emergencia médica.

Taxis de 5:00 a 10:00, aunque tengan restricción por “Hoy No Circula”.

Vehículos de emergencia, salud, seguridad, protección civil, agua, transporte escolar y de personal con holograma y autorización vigente, cortejos fúnebres, transporte de personas con discapacidad, residuos peligrosos (excepto combustibles), transporte público y mercancías perecederas, además de motocicletas.