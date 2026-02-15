Revisó su moto antes que a su compañera tras impactarlos camioneta en la México-Querétaro l Video

Una pareja viajaba por el carril de alta velocidad fue aventada y rodó por el asfalto a punto de ser atropellada tras que un auto los aventara por no darles el paso. CRÉDITO: Facebook SIADE Oficial

Quedó grabado en video el momento exacto donde una camioneta embistió a una pareja que viajaba en moto en la México-Querétaro, en Cuatitlán Izcalli.

Ocurrió durante los primeros minutos (00:33) de este 15 de febrero de 2026 sobre carriles centrales de la México-Querétaro, a la altura del puente de Lecheria en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

En el video se muestra cómo una camioneta blanca le toca el claxon a la motocicleta para que éste se moviera al carril medio. Acto siguiente embistió a una pareja que viajaba en la motocicleta ya mencioanda quedando ambos en el pavimento; por fortuna, un autobús de pasajeros que circulaba detrás de ellos logró frenar a tiempo y evitar así una tragedia.

Ambos sobrevivieron y fueron atendidos por la Guardia Nacional y posterior valoración médica tras este accidente.

El momento en que el hombre se levantó, tras ser impactados por un auto blanco y va a revisar su motocicleta en lugar de a su acompañantes, pudo estar en shock por el impacto Foto: Captura de pantalla Video Grupo SIADE

Entre los comentarios varios usuarios señalaron que probablemente ya estarían en conflicto metros atrás, otros escribieron que la motocicleta no debió transitar en el carril principal. Unos más opinaron que la mujer se habría burlado del la camiometa, aunque otros lo interpretaron como algún tipo de seña de corazón o de indicar que se harían a un lado, sin embargo cuando parecía que se cambiarían de carril el auto blanco aceleró impactándolos y tirándolos de la moto, mientras que un autobús de pasajeros al percatarse del hecho logró detenerse a tiempo para no atropellar a la mujer que quedó inmovil en el pavimento.

Otros más criticaron que el individuo al levantarse fuera a revisar la motocicleta antes a su acompañante que se vio visiblemente más afectada y con lesiones mayores, aunque pudo ser por estar en shock por el impacto.

¿Pueden circular motos en vía rápida?

En el Estado de México (Edomex) y la zona metropolitana, las motocicletas sí pueden circular en carriles centrales, pero deben cumplir con ciertas restricciones de seguridad, siendo ideal contar con más de 250cc de cilindrada para evitar riesgos en vías de alta velocidad. Se prohíbe terminantemente la circulación por carriles del Mexibús.

La camioneta tocó el claxon insistentemente a la pareja en moto, la mujer levantó los brazos y el auto aceleró para impactarlos Foto: Captura de pantalla video Grupo SIADE

Aquí los detalles clave:

Restricciones de Velocidad y Potencia: Aunque la norma no es tan estricta como en CDMX (que ya limita a >600cc), se recomienda que la moto tenga la capacidad de mantener el flujo de tráfico (80-110 km/h) para transitar de manera segura por vías rápidas.

Prohibición de carriles confinados: Está prohibido invadir el carril del Mexibús.

Seguridad: Deben circular ocupando un carril completo, con casco certificado y respetando las normas de tránsito convencionales.

Excepciones: En ciertas vías de alta velocidad, se restringe la entrada a motos de baja cilindrada (<250cc) por seguridad, similar a las normativas de la CDMX.



Por fortuna el autobús de pasajeros que iba a una velocidad prudente frenó a tiempo para evitar atropellar a la mujer que quedó tendida inmóvil Captura de pantalla video Grupo SIADE

Accidentes en moto principal causa de muerte en incidentes viales

Es fundamental revisar la normativa municipal local y el Reglamento de Tránsito del Edomex antes de incorporarse a vías rápidas específicas.

Los accidentes de motocicleta en 2025 y principios de 2026 muestran una tendencia crítica de aumento, convirtiéndose en una de las principales causas de muertes viales, particularmente en Ciudad de México, donde representan cerca del 50% de los fallecimientos. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 155 muertes, evidenciando una alta vulnerabilidad, exceso de velocidad y falta de equipo de protección.

Situación de Accidentes en Motocicleta (2025-2026)

Ciudad de México (2025): De enero a septiembre de 2025, se reportaron 155 muertes de motociclistas. Los datos indicaron que 5 de cada 10 personas fallecidas en hechos de tránsito fueron motociclistas, un aumento significativo desde 2019.

Lesiones y Causas (2025): Se registraron más de 11,300 motociclistas lesionados en la CDMX, con el derrape y choque como las principales causas. Los siniestros ocurren frecuentemente por exceso de velocidad, pérdida de control y falta de uso de casco.

Inicio de 2026: Las cifras alarmantes continúan, con reportes de al menos 12 a 23 muertes de motociclistas en los primeros días de enero de 2026 en la capital, lo que sugiere un aumento respecto a años anteriores.

Contexto Nacional: En otras regiones, como Celaya, se registraron 771 accidentes de moto durante 2025, con un incremento asociado al uso masivo de este transporte.

Seguridad Vial: Autoridades refuerzan operativos para el uso de cascos certificados y reducción de velocidad, dado que la mayoría de los accidentes fatales involucran la falta de este equipo.