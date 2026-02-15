María José y Apio Quijano: entre recuerdos y confesiones, ¿ella fue su única novia?

María José y Apio Quijano recordaron su breve romance en una transmisión de 'Pipiris Nights' en YouTube.

Durante una emisión del programa de YouTube “Pipirias Nights”, Apio Quijano recibió como invitada a María José, mejor conocida como “La Josa”, una de las voces más queridas de México por su talento y carisma. La conversación no solo fue divertida, sino que también dejó ver la complicidad entre ambos, quienes recordaron su relación mientras formaban parte del icónico grupo Kabah.

En la plática, ambos coincidieron en que su romance ocurrió antes de que Apio revelara sus preferencias personales. Entre risas y anécdotas, recordaron momentos clave de aquel periodo, como la época de la canción Calle de las sirenas. María José comentó: “Sí, sí, sí… pues nunca lo hablaste”, mientras Apio añadía con humor: “Lo poco que duró fue muy bonito y además también siéntete afortunada porque fuiste la única en mi vida”.

El tono relajado del programa permitió que los artistas compartieran sus recuerdos con naturalidad. Entre risas y comentarios juguetones, narraron cómo fue la dinámica de su relación, mezclando cariño, complicidad y bromas sobre sus primeras experiencias juntos dentro de la banda.

Primeros encuentros y recuerdos compartidos

María José y Apio Quijano tuvieron un romance en su adolescencia (Foto: Instagram)

María José y Apio hablaron sobre los momentos iniciales de su cercanía, cuando apenas comenzaban a interactuar como compañeros de Kabah a la par del lanzamiento de “La calle de las sirenas”.

Apio recordó con humor: “Y fue más o menos esa época donde tú y yo anduvimos”, mientras María José puntualizaba: “No, fue después”.

Ambos coincidieron en que su relación, aunque breve, dejó huella. La naturalidad con la que rememoraron esos días demuestra la confianza que mantienen desde sus primeros encuentros. “Duramos poco, pero fue muy bonito”, comentó Apio entre risas, mientras María José asentía con complicidad.

Complicidad y anécdotas memorables

La entrevista permitió a los seguidores conocer detalles inéditos del vínculo entre los integrantes históricos de Kabah.

El programa permitió que ambos compartieran la complicidad que los unió durante ese periodo, recordando con humor las situaciones divertidas o inesperadas que vivieron como jóvenes integrantes de Kabah.

Sin exagerar ni inventar detalles, dejaron claro que su relación fue breve, pero especial, llena de confianza y respeto mutuo. La naturalidad con la que contaron su experiencia permitió a los fans conocer un lado más humano de los artistas.

Este segmento reforzó la cercanía entre ellos y mostró cómo los recuerdos compartidos en la banda se mantienen vivos, no solo como parte de su historia personal, sino también como parte de la memoria colectiva de los seguidores.

Un capítulo que los fans siempre recordarán

La naturalidad y el respeto mutuo demostrados en la charla fortalecieron la conexión de ambos artistas con su público, quienes celebraron su autenticidad. (Instagram/@lajosa)

Más allá del romance, la charla evidenció la importancia de la confianza y el respeto mutuo entre María José y Apio.

El programa permitió que los internautas conocieran detalles inéditos de su relación, mientras disfrutaban de la espontaneidad y el humor característico de ambos artistas. Esta cercanía refuerza la conexión con su público, que sigue admirando tanto su talento como su autenticidad.

Al final, lo que comenzó como un romance breve se transformó en un capítulo memorable de la historia de la banda, dejando a los fans con anécdotas llenas de humor, cariño y nostalgia.