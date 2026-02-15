Esta es la semilla que aumenta la masa muscular, pero pocas personas lo saben

Un alimento que aporta nutrientes esenciales y beneficios extra al cuerpo, ideal para quienes buscan alternativas saludables sin proteína animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lentejas son ampliamente reconocidas por su valor nutricional y versatilidad en la cocina; sin embargo, pocas personas saben que destacan como un aliado para quienes buscan aumentar su masa muscular.

Gracias a su aporte de proteínas de origen vegetal, minerales y vitaminas, este alimento se integra con facilidad en planes de alimentación enfocados en el desarrollo muscular.

Esto ofrece una alternativa eficaz para quienes prefieren opciones no animales o buscan complementar su dieta.

Un ingrediente accesible que contribuye a la recuperación y al rendimiento, sumando ventajas nutricionales apreciadas por deportistas y personas activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las lentejas ayudan a formar masa muscular

De acuerdo con información de la Fundación Española de Nutrición, las lentejas contribuyen a la formación de masa muscular por su alto contenido de proteínas vegetales, un nutriente esencial para la reparación y el crecimiento del tejido muscular.

Cada 100 gramos de lentejas cocidas aportan aproximadamente 9 gramos de proteína, junto con aminoácidos que el cuerpo utiliza para sintetizar nuevas fibras musculares.

Además de proteínas, las lentejas contienen carbohidratos complejos que proporcionan energía sostenida durante el ejercicio y la recuperación.

También son fuente de hierro, zinc, magnesio y vitaminas del grupo B, nutrientes que participan en procesos metabólicos relacionados con la función y desarrollo muscular.

En este sentido, el consumo regular de lentejas, en el marco de una dieta variada y junto con actividad física, favorece la síntesis proteica y el mantenimiento de la masa muscular, especialmente en personas que buscan alternativas vegetales a las proteínas animales.

Las lentejas se destacan por su alto contenido de proteínas vegetales, favoreciendo el aumento de masa muscular en dietas vegetarianas y veganas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud del consumo de lentejas

El consumo de lentejas ofrece diversos beneficios para la salud debido a su perfil nutricional:

Riqueza en fibra: Su alto contenido de fibra favorece la salud digestiva, ayuda a regular el tránsito intestinal y contribuye al control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre.

Bajo índice glucémico: Las lentejas liberan energía de manera gradual, lo que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y previene picos de glucosa.

Fuente de minerales: Aportan hierro, zinc, magnesio, potasio y fósforo, fundamentales para la función muscular, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento de huesos y dientes.

Vitaminas esenciales: Contienen vitaminas del grupo B, especialmente ácido fólico, necesario para la formación celular y la prevención de defectos del tubo neural durante el embarazo.

Bajo contenido en grasas: Las lentejas tienen muy poca grasa y no contienen colesterol, lo que las convierte en un alimento adecuado para la salud cardiovascular.

Poder antioxidante: Contienen compuestos fenólicos y otros antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Contribución a la saciedad: Por su contenido en fibra y proteínas, favorecen la sensación de saciedad y pueden ser útiles en dietas para el control de peso.

Estos beneficios convierten a las lentejas en un alimento recomendable dentro de una dieta equilibrada y variada.